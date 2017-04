Nejlepší rozhodčí jsou problémoví hráči, říká Královec. Na co láká Damková?

Český fotbal pociťuje nedostatek mužů s píšťalkou hlavně v nižších soutěžích, kde i kvůli tomu musí často na lajnách pomáhat laici a utkání řídí pouze hlavní rozhodčí. Tím samozřejmě trpí kvalita utkání a vedení české kopané chce nedostatek mužů s píšťalkou vyřešit.

"V současnosti se pohybujeme v počtu 3500 - 3700 rozhodčích. Náš skromný cíl je dopracovat se k pěti tisícům," říká Dagmar Damková, bývalá šéfka českých sudích a v současnosti členka komise rozhodčích Mezinárodní fotbalové federace FIFA i UEFA.

Proto na FAČR spustili kampaň lákající nové adepty a rozjíždí nábory. Na jednom z nich vedle Damkové nechyběl ani Pavel Královec, dlouhodobě jeden z nejlepších českých sudích.

"Noví rozhodčí musí mít chuť a hlad, aby se s tím (tlakem) odkázali vyrovnat a žít. V nižších soutěžích emoce vzplanou podstatně rychleji, musí na to být člověk připravený," vzkazuje novým uchazečům. "Nejlepší rozhodčí jsou z problémových hráčů, dokážou se pak k hráčům správně chovat," dodává.

Najít správné muže a ženy, kteří by se do pískání hrnuli, ale není zrovna jednoduché. "Někdo má rád fotbal a zjistí, že nemůže být dobrým fotbalistou, ale má šanci jít tímhle stylem, proč to nezkusit," láká Damková.

"Když se tomu bude věnovat a bude pískat dobře, najde si přátele, pozná nové lidi a když projde až do nejvyšších pater, dostane se do světa, pozná jiné mentality, kulturu. Ve finále je pískání hezké, i když je to adrenalin," vyzdvihuje jedna z průkopnic ženských rozhodčích v Česku.

