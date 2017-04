MŮJ PRVNÍ GÓL: Z naší půlky pod břevno, kluci koukali, těší dorostenku

V nejbližších dnech ji můžete vidět v zápasech EURO proti Francii, Španělsku a Německu. Stačí zajet do Plzně, Domažlic a Příbrami, kde se Eliška Sonntagová s českými spoluhráčkami vynasnaží uspět na dívčím šampionátu do 17 let. „Sice máme těžkou skupinu, ale hodně to dá mně a vlastně nám všem,“ říká sparťanská obránkyně. „Doufám, že přijde hodně fanoušků.“