Rajnoch v Overtimu o depresích fotbalistů, klubech i psychotestech

Bezprostředně po šokující zprávě o smrti Františka Rajtorala na Twitteru poznamenal, že o psychických problémech sportovců se moc nemluví a nikoho to nezajímá. „Chtěl jsem apelovat i na hráče, protože jejich psychický stav nemůže nikdo kontrolovat,“ vysvětluje svou reakci v pořadu iSport TV Overtime.

<p>Nedávnou smrt Františka Rajtorala vůbec nenesl dobře. Jan Rajnoch totiž sám psychickými problémy prošel a otevřeně o nich mluvil. Někdejší reprezentační obránce a dnešní televizní fotbalový expert tvrdí, že hráči jsou odmalička vystavováni stresu a kluby nejsou na jejich možné potíže vůbec připravené. Dokonce si myslí, že by fotbalisté měli podstupovat vedle obvyklých fyzických testů i psychotesty.</p> Rajnoch v Overtime: Profi sport je stres, hráči by měli procházet psychotesty

Fotbalistů, kteří trpí podobnými problémy, je podle Rajnocha určitě hodně. „Je důležité, aby ti kluci věděli, že se za to nemusí stydět. Sportovci jsou celou dobu vychováváni, že něco musíme. Musíme na trénink, musíme vyhrát, musíme, musíme… To slovo je pak tak stresující, že to dopadá takhle,“ naráží na Rajtoralův dobrovolný odchod ze života.

„Hráči to nedávají najevo, já jsem byl první, kdo o tom nějak promluvil. Chtěl jsem vystoupit, hrozně mi to pomohlo, že jsem to ventiloval. Pak jsem byl terčem vtípků od spoluhráčů i trenérů,“ zavzpomínal Rajnoch, který prý při svém angažmá v turecké Ankaře zažíval podobné situace jako Rajtoral. „Neplatili mi, nevyhrávalo se, těžce jsem to prožíval. Kdyby se František vyvázal ze smlouvy, mohl tady dneska být,“ věří. Rajnochovi prý pomohl manažer i rodina. A když pak odjel na reprezentační sraz, už se nevrátil.

<p class="p1">V neděli večer otřásla sportovním světem tragická zpráva o sebevraždě fotbalisty Františka Rajtorala. O psychických problémech profesionálních sportovců jsme si povídali s psychoterapeutkou a mentální koučkou Janou Březinovou, která se stará o desítky klientů napříč sportovním spektrem. Zmiňuje velký tlak, kterému jsou vrcholoví sportovci vystaveni, stejně tak jako náročnost konkurenčního prostředí. Zájem o služby sportovních psychologů se poslední dobou zvyšuje, podle Březinové by měli odborníci spolupracovat s profesionálními kluby standardně. </p> Sportovci jsou tlačeni do výkonů a o svých problémech mlčí, říká koučka Březinová

Kluby by prý měly hráčům dát možnost konzultací s odborníky. „Když to někomu přikážete, tak to nemá ten efekt. Mělo by to být nenásilnou formou, aby ten člověk byl k dispozici. A hlavně hráčům sdělit, že se nemají za co stydět,“ apeluje.

Ale nebránil by se ani tomu, kdyby nějaká forma testů byla povinná. „Přeci jen hráči musí podstupovat fyzické testy, kontroly srdce… Možná by bylo dobré k tomu přihodit i psychotesty, vůbec by to nebylo od věci,“ řekl Rajnoch v Overtimu.