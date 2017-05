Policie přišla na Strahov. Vyšetřovatelé jsou v sídle fotbalové asociace

Vyšetřování by mohlo souviset s dotacemi pro sport. Policisté souběžně s akcí na Strahově předvedli k výslechu náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou, obviněno by mohlo být až deset osob.

"Mohu potvrdit, že Národní centrála proti organizovanému zločinu pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze provádí úkony vyšetřování," řekla Aktuálně.cz vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Policie nicméně ani jeden ze zásahů nepotvrdila. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej ČTK řekl, že policisté z centrály na Strahově nezasahují. Tiskový mluvčí pražských policistů Jan Daněk sdělil, že i kdyby šlo o jejich akci, nemohl by to komentovat.

"O policejní akci víme. Je to pro nás nová informace, takže čekáme, jak bude situace dál pokračovat," řekl mluvčí FAČR Michal Jurman, který je na mistrovství Evropy fotbalistek do 17 let v západních Čechách, ale už míří zpátky.