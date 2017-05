Razie v sídle FAČR! Pelta není obviněný. Jde o dotace, řekl advokát

- Policie od středečního rána zasahuje v sídle Fotbalové asociace ČR na Strahově, budově ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jabloneckého fotbalového klubu, vyšetřovatelé dorazili i na pražský magistrát. Až do čtvrtečního rána by měly probíhat prohlídky kanceláří a dalších prostor. Vyšetřovatelé se zajímají o dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. - Zadrženi byli předseda FAČR Miroslav Pelta, náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová, předseda České unie sportu Miroslav Jansta, pražský zastupitel Karel Březina (ČSSD), ředitelka odboru sportu na magistrátu Soňa Fáberová a funkcionář České unie sportu Stanislav Janouš. Policie vyslýchá i bývalého šéfa odboru sportu ministerstva školství Zdeňka Břízu. - Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová uvedla, že tři osoby a jedna firma byly obviněny ze zneužití pravomocí, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení při správě cizího majetku. Peltův právník Bronislav Šerák, že by mezi obviněnými figuroval Pelta.