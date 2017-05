Klíčové odpovědi v kauze: Proč byl vtažen Pelta? Dotkla se Berbra?

Proč byl do vyšetřování vtažen Pelta?

Byť to v průběhu včerejšího dne chvílemi vypadalo, že je hlavní postavou „příběhu“, jeho role může být v jistém ohledu vedlejší. Podle jedné verze, s níž přišel server Seznam Zprávy, se razie týkala rekonstrukcí stadionu Přátelství, kvůli níž si v roce 2014 směnily FAČR, ČUS a pražský magistrát pozemky a stavby na Strahově. A včera na všech místech proběhl policejní zásah. Druhá verze, kterou potvrdil Peltův advokát Bronislav Šerák, mluví o přerozdělování státních dotací pro sport na rok 2017. Nejvyšší podpora schválená ministerstvem školství tu proudí právě do fotbalu. Z 291 milionů korun před dvěma lety vzrostla na letošních 562 milionů. Došlo k nezákonným machinacím s dotačními prostředky? To je v šetření.

Ovlivní vyšetřování Peltovu kandidaturu na předsedu FAČR (volby jsou v červnu)?

Nejspíš ne, protože na Miroslava Peltu nebyla uvalena vazba. Patrně ani nebude z ničeho obviněn, přestože s policisty strávil celý den a vynechal osobní návštěvu semifinálového utkání Ligy mistrů Monaco–Juventus. Navíc leccos naznačuje i rychlé prohlášení FAČR, že asociace „bude nadále dodržovat zákony ČR a ctít presumpci neviny do vyřešení této kauzy“. Na druhou stranu – pokud by nakonec Pelta obviněn přece jen byl, jeho pozici to i přes toto vyhlášení logicky oslabí, což může být šance pro jiné. Slávistický boss Jaroslav Tvrdík už včera na Twitteru navrhl, kdo by mohl FAČR případně vyvést z krize. Jeho tip je Jiří Šimáně.

Dotklo se vyšetřování i Romana Berbra?

Ne. Vlivný fotbalový politik má pověst zlého šíbra, který manipuluje s fotbalovým zákulisím, jenže včerejší razie ve strahovském sídle se ho netýkala. Kauza je navíc pro Berbra „win-win“ situací. Buď půjde (jako dosud) do červnových voleb po boku Miroslava Pelty a zajistí si znovuzvolení na místopředsednickém postu, anebo – v případě, že by Pelta odmítl z jakéhokoliv důvodu nadále zastávat předsednickou funkci – by jeho vliv nejspíš ještě vzrostl. Musel by totiž najít jiného koně, kterého by vítězně provedl volební valnou hromadou.

Týká se vyšetřování politické situace a demise vlády?

Pravděpodobně ano. Je náhoda, že razie ve fotbalovém sídle, na magistrátu a ministerstvu školství proběhla den po oznámení demise vlády? A že byl zadržen i vlivný advokát Miroslav Jansta z ČSSD, který měl po Sobotkově vystoupení sehrát na politické scéně důležitou roli? Některé hlasy ze zákulisí mluví o tom, že právě Peltův spojenec Jansta je hlavní postavou, kterou má tato kauza oslabit. To, že vše může mít politický podtext, nakonec naznačil i sám ministr financí Andrej Babiš po návštěvě u prezidenta Zemana. „Neznám detaily, ale napadlo mě, jestli to nemá nějakou souvislost. A ještě je zadržen blízký přítel pana premiéra Sobotky (Karel Březina). Je to zvláštní,“ přisadil si.