Policie vyslýchá Peltu, už měl být obviněn. Sponzoři nehrozí odchodem

Vyšetřovatelé začali dnes ráno vyslýchat zadrženého předsedu Fotbalové asociace ČR Miroslava Peltu. České televizi to řekl jeho advokát Bronislav Šerák. Vyslýchán bude v souvislosti s dotacemi ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podle informací webu týdeníku Respekt navíc fotbalový boss patří mezi tři obviněné fyzické osoby v celé kauze. To ještě včera Peltův právník přitom odmítal potvrdit. Později by měli žalobci rozhodnout o návrhu na uvalení vazby. Průběh událostí sledujeme ONLINE.