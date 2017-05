Budou rozstřely férovější? Na ME v Česku se zkouší nový systém ABBA

V Česku se má vyzkoušet novinka, která přináší do fotbalu nová pravidla při penaltovém rozstřelu. Mistrovství Evropy žen do 17 let, které od úterý hostí mimo jiné Plzeň, a současně na evropský šampionátu mužů stejné věkové kateriogie v Chorvatsku, byly vybrány k testování systému, který má být férovější a snížit psychický tlak na hráče týmu, který v rozstřelu kope jako druhý v pořadí.