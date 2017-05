Peltovo zadržení zmrazilo český fotbal. Volba předsedy se možná odloží

V českém fotbale je od středečního rána velký zmatek. A každého asi napadlo, jak může zafungovat na delegáty valné hromady, která se sejde 2. června. Tedy za necelý měsíc. Na ní by se měl také volit nový předseda Fotbalové asociace. Ale i nemusel. To, když se delegáti shodnou, že hlasování odloží.

Varianta bé se v tuto chvíli zdá pravděpodobnější. Fotbal je paralyzovaný současným děním – policejním vyšetřováním kolem dotací. Fotbalová asociace je navíc jako právnická osoba obviněna, stejně jako její předseda Miroslav Pelta. Ten čelí výslechům a velmi pravděpodobně i vazbě.

V tuto chvíli je přitom Pelta jediným kandidátem na pozici předsedy. Kandidátem, na němž se bez větších problémů shodly všechny frakce fotbalového hnutí. Ovšem vyšetřování s touto jednotou může teoreticky otřást.

Za jaké podmínky? Jen obvinění by ještě nemuselo nic znamenat. Asociace už ve svém prvním prohlášení deklarovala, že bude ctít presumpci neviny. Pokud by však fotbalový boss navíc skončil ve vyšetřovací vazbě, což je podle posledních informací dost možné, s jeho postavením to přes všechny deklarace otřese. Takže co může 2. června nastat?

720p 480p 360p 240p REKLAMA Peltův advokát Šerák: Zadrželi ho kvůli prohlídkám. S policií spolupracuje • VIDEO iSport TV

Těžko lze předpokládat, že si fotbal zvolí muže, který na valnou hromadu ani nemůže dorazit a bude ji sledovat z vazební věznice. Na druhou stranu nikdo jiný než Pelta na předsedu nekandiduje. A těžko lze předpokládat, že se nějaký jiný adept do 12. května, kdy vyprší čas na podání kandidatury, narychlo objeví.

Co by se pak mohlo dít? Dezorientovaný fotbal by nejspíš přistoupil k tomu, že na volební valné hromadě nikoho nezvolí. Naopak se usnese, že volby za této „nepřehledné situace“ odloží na podzimní termín.

V takovém případě by bylo technicky prodlouženo funkční období současného výkonného výboru a o úkoly vyšetřovaného předsedy by se dočasně podělili jeho místopředsedové.

Fotbal by tak získal čas na reakci. Pelta by se pak během této doby buď dostal nepošpiněný z vazby a mohl znovu kandidovat, anebo by se rozehrála velká hra o nového předsedu. V ní by měl nepochybně jednu z hlavních rolí druhý místopředseda FAČR Roman Berbr, bez jehož podpory se nejspíš žádný kandidát zcela neobejde.

První, kdo už iniciativně přišel s možným kandidátem, nicméně byl slávistický boss Jaroslav Tvrdík. „Můj tip: Jiří Šimáně,“ napsal na Twitter. Sportu se pak bývalého spolumajitele „sešívaných“ podařilo zastihnout, ten ale nechtěl Tvrdíkův tweet komentovat.

A další možnosti? Spekulovat se začalo například o Vlastimilu Košťálovi, který už ve vedení fotbalu působil. Zatím to je však spíše střelba naslepo.

Scénářů, co se v českém fotbale bude v následujících týdnech dít, je každopádně dost.