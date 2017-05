Šéf Teplic: Pelta nemůže vést fotbal. Dotace měly být jen pro loajální kluby

Předseda představenstva prvoligových Teplic Pavel Šedlbauer je dlouhodobým kritikem poměrů v českém fotbale, proto ho zapletení předsedy FAČR Miroslava Pelty do aféry se zneužíváním státních dotací nepřekvapilo. Dokonce prohlásil, že slyšel i o tom, že se finanční podpora rozdělovala klubům podle jejich loajality. Jako první vysoký funkcionář nyní prohlásil, že Pelta by už neměl stát v čele FAČR. Nové vedení se má volit na valné hromadě na začátku června.

Pelta čelí spolu s náměstkyní ministryně školství Simonou Kratochvílovou obvinění, že se domlouvali na přípravě dotačních programů a rozdělování peněz pak ovlivňovali ve svůj prospěch nebo ve prospěch svých blízkých. Soud je za to dnes poslal do vazby. Obviněn je také bývalý šéf odboru pro sport na ministerstvu Zdeněk Bříza a FAČR jako právnická osoba.

"Několik let zpátky jsem prohlásil, že je to tady neprůhledný. A pokud se to prokáže, tak to jen potvrdí moje informace," řekl Šedlbauer. "Nevím, jak FAČR rozděloval dotace, ale mám od informace od různých klubů z nižších soutěží, že se to opravdu rozdělovalo podle toho, jak byl kdo loajální při valných hromadách a volbách," dodal.

"Ale jsou to jen věci, které nemůžu doložit, které mi pouze někdo řekl," uvedl ředitel společnosti AGC Flat Glass Czech, která je majoritním vlastníkem teplického klubu. "Když jsem jich zeptal, proč to neřeknou veřejně, tak mi odpověděli, že se bojí. Že mají rádi jejich místní fotbal a ten, kdyby to zveřejnili, by bez peněz v tom jejich městečku nebo vesnici skončil," přidal.

Výměna hlavy nic nevyřeší, tvrdí Šedlbauer

Fotbalová asociace krátce po vypuknutí aféry odmítla, že by špatně zacházela se státními dotacemi. Případem se bude v pondělí zabývat na mimořádném zasedání výkonný výbor FAČR a skandál by navíc mohl hodně ovlivnit volbu předsedy, která se uskuteční za měsíc.

Podle Šedlbauera by však Pelta bez ohledu na nové okolnosti neměl na znovuzvolení kandidovat. "V žádném případě," uvedl. "Myslím, že i bez toho by to byl pro český fotbal problém. Tahle kauza je je jen třešnička na dortu a můj názor je jasný. Pan Pelta už nemůže vést český fotbal," dodal.

Nicméně i kdyby Pelta nekandidoval, ve změnu k lepšímu Šedlbauer nevěří. "Výměna hlavy organizace nic nevyřeší. Ale kdyby přišel tvrdý manažer a šéf a vyměnil až do třetí úrovně celé vedení, tak potom by se mohlo skutečně něco pozitivního dít," prohlásil.

Šimáně jako možný kandidát? Dělá solidní dojem

Šedlbauer přiznal, že neví, koho by v čele fotbalové asociace rád viděl. "Jen jsem zaslechl, že pan Tvrdík (předseda představenstva Slavie) navrhnul pana Šimáněho, který má velmi dobrou image," uvedl na adresu někdejšího vlastníka celku z pražského Edenu.

"Trochu ho znám z podnikatelského prostředí a na základě několika málo osobních setkání. Dělá na mě solidní dojem," poznamenal Šedlbauer. "Ale jen reaguju na návrh pana Tvrdíka z internetu. Jinak nemám žádného kandidáta, o kterém bych si myslel, že je to ten pravý člověk," řekl.

Šedlbauer se už dříve pozastavil nad tím, jak může Pelta vést FAČR, když je spoluvlastníkem jabloneckého klubu. Nelíbila se mu ani jeho pochybná minulost, protože Pelta se během rozsáhlé korupční aféry v roce 2004 v odposleších proslavil výrokem o "cinklém jaru". Kontroverzní pověst má navíc i druhý místopředseda asociace Roman Berbr.

Následků kritiky se však Šedlbauer nebojí. "Už mi říkali, že se nám to nějakým způsobem vrátí. Ale abychom začali hrát nějakou podivnou hru jen kvůli tomu, abychom hráli první ligu, tak to mi může být první liga úplně ukradená," prohlásil. "V Teplicích zůstáváme kvůli mládeži. Kdyby se totiž jednalo jen o A-tým, tak už tam naše firma dávno není. Ale máme sociální odpovědnost v regionu a nechceme poškodit tři sta malých dětí, co k nám chodí hrát fotbal," dodal.