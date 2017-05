Obhájce o Peltovi: Nese to statečně. Nemáme přístup k odposlechům

Ještě ve středu si Miroslav Pelta plánoval odlet na semifinále Ligy mistrů do Monaka. Policejní zásah na Strahově mu ale změnil plány. Kvůli vyšetřování čerpání státních dotací plynoucí do sportu poslal soud šéfa českého fotbalu v pátek odpoledne do vazby. Pelta zamířil do věznice v pražské Ruzyni, kde stráví minimálně příštích 14 dní. "Nese to statečně," říká v rozhovoru pro iSport TV Peltův zástupce Bronislav Šerák, který zároveň nesouhlasí s postupem, kdy soud rozhodl o uvalení vazby na svého klienta.

Proč rozhodl soud o uvalení vazby na Miroslava Peltu?

"Soud rozhodoval na základě návrhu Vrchního státního zastupitelství. Důvody byly uvedeny dva. Aby neovlivňoval dosud nevyslechnuté svědky a aby neopakoval trestnou činnost, která je mu kladena za vinu. Soud tomuto návrhu plně vyhověl, odmítl jakékoliv záruky. Slib obviněného, slib spolupracovat s probačním pracovníkem, dokonce odmítl i nabídku peněžité kauce. Vazební důvody jsou dány, my jsem podali na místě stížnost, tu bude řešit Městský soud v Praze. Pana Peltu tak odvezli do vazební věznice v Ruzyni."

Co to znamená pro další vývoj vyšetřování?

"Neznamená to nic. Pro pana Peltu je to lidsky i společensky hodně špatná záležitost, ale na samotné vyšetřování to nemá vliv. To se vede standardním způsobem, provádí se důkazy. V rámci obhajoby se budeme snažit o to, aby byl zbavený všech obvinění."

Jak pan Pelta celou situaci snáší?

"Je obdivuhodně statečný, nezhroutil se. Ne, že by to očekával, hájí se, že je nevinný, že se ničeho nedopustil. Každopádně rozhodnutí o uvalení vazby pro mě bylo překvapivé. Soud to odůvodnil získanými odposlechy, ke kterým jako obhajoba nemáme přístup. Byl nám zamítnutý na policii a státní zástupce pak požádal soud, aby nám neumožnil nahlédnout do spisu. Rovnost stran obhajoba versus obžaloba ve věci vazebního řízení nebyla daná. Soud i státní zástupce disponovaly nějakými odposlechy, které jsme my jako obhájci ani pan Pelta neměli k dispozici a nemohli jsme se k nim vyjádřit. Na jejich základě je argumentováno, že tam je důvodná obava. Překvapilo mě to."

Setkal jste se u soudu s takovým jednáním?

"Nesetkal. Domnívám se, že když soud argumentuje nějakým důkazem, obhajoba by měla mít právo se s tím důkazem seznámit tak, aby ho mohla případně rozporovat a vyjádřit se k němu."

Jak vám tohle vysvětlili?

"Včera to bylo úplně nestandarní. Bylo nám sděleno že spis není kompletní a není v takové fázi, aby mi ho mohli poskytnout. Na to budu dávat písemnou stížnost, aby se k tomu vyjádřil státní zástupce."

Kdy se vaše stížnost na uvalení vazby vyřeší?

"Je lhůta tří dnů na podání stížnosti, tu jsme učinili na místě. Vyčkám na písemné vyhotovení, potom já písemně odůvodním naši stížnost, která bude podstoupena Městskému soudu v Praze v horizontu čtrnácti dnů až tří týdnů. Do té doby je jediná jistota, že pan Pelta bude ve vazební věznici."

