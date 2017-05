Berbr a Damková v čele FAČR? Nepřípustné, říká člen fotbalové vlády

S uvalením vazby na šéfa Miroslava Peltu nepočítal. „Rozhodnutí soudu mě překvapilo. A silně,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz Vlastimír Hrubčík, člen Výkonného výboru FAČR za Moravu. Co bude teď, nechce předjímat. Každopádně se mu nelíbí, že celá kauza patrně posílí vliv šedé eminence Romana Berbra. „Být v čele on, nebo Dagmar Damková, to by půlka veřejnosti fotbalu nechala.“

Miroslav Pelta je ve vazbě, co bude s českým fotbalem?

„Fotbal je ve složité situaci, ale v pondělí máme v Praze zasedání Výkonného výboru FAČR. Tam se se vším seznámíme a hodně věcí se vyjasní, protože doteď jsem neobdržel jedinou oficiální informaci, nic.“

Ale asi se nedá očekávat, že Miroslav Pelta bude znovukandidovat na předsedu FAČR?

„Tak to je teďka úplně pasé. Absolutně nereálné.“

Nepojedete v pondělí do Prahy s návrhem na nového kandidáta?

„Ne, ne. Nejprve se musíme seznámit se všemi materiály a domluvit se, jak postupovat. Samozřejmě, valná hromada je 2. června a podávání návrhů na kandidáty končí 12. května, nicméně teď bych rád viděl toho šílence, který by kandidoval na post předsedy, aniž by znal celou situaci. Valná hromada ale musí být svolána.“

Takže je reálnější, že nový předseda a složení výkonného výboru se 2. června volit nebude a volební valná hromada se odloží na mimořádný termín?

„Ano, podle mě je tento postup správný. Ale současný výkonný výbor, kterému končí mandát nejpozději 30. června 2017, musí dostat posvěcení dovést asociaci do nejbližšího možného termínu svolání volební valné hromady. Případně dát mandát nějakému krizovému manažerovi nebo části VV. Je to daleko reálnější cesta, než teď narychlo vytahovat náhradního kandidáta z klobouku. To by nic nepřineslo.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Důvod Peltovy vazby? Ovlivňování svědků a pokračování v činosti • VIDEO iSport TV

Spekulovalo se, že by mohl kandidovat Vlastimil Košťál…

„Mám obavu, že Košťálova éra už je prostě za námi. Fotbal potřebuje novou generaci lidí, vyměnit svoje vedení z devadesáti procent a začít úplně od začátku.“

Jenže noví lidé bez Romana Berbra patrně nebudou zvoleni. To on ovládá volby.

„Roman Berbr by už měl najít trošičku soudnosti a sám odstoupit. I jeho éra by měla skončit. Musí na to ale přijít sám a ne se pasovat do řízení asociace. Pro mě je Roman Berbr ve vedení Fotbalové asociace nepřípustný. Absolutně nepřípustný!“

Ale třeba bookmakeři vidí nového předsedu právě v Romanu Berbrovi, nebo Dagmar Damkové.

„S nimi v čele by půlka veřejnosti fotbalu nechala… Možná větší půlka, protože by to už celé nemělo smysl.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Peltův obhájce Šerák: Postup soudu je nestandardní, nemáme k dispozici spis • VIDEO iSport TV