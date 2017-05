Slavia je chce do vedení fotbalu! Mlsna by kývl, ale odmítá být fíkový list

Kdo by měl vést český fotbal, když se předseda FAČR Miroslav Pelta ocitl ve vazbě? Slavia volá po sestavení „úřednické vlády“ a sama ve svém prohlášení přišla se jmény osobností, které by v ní měly zasednout. iSport.cz některé z nich oslovil, většina reagovala zatím neurčitě. Na takovou nabídku by za splnění určitých podmínek zatím kývl místopředseda komise rozhodčích Petr Mlsna.

Představenstvo Slavie doporučilo do vedení fotbalu pět osobností. Je mezi nimi bývalý šéf a spolumajitel klubu z Edenu Jiří Šimáně, někdejší reprezentační útočník Pavel Kuka, další bývalý reprezentant Zdeněk Grygera, který dnes dělá manažera ve Zlíně, místopředseda komise rozhodčích Petr Mlsna a funkcionář s mezinárodními zkušenostmi a šéf organizačního výboru loňského EURO do 21 let Petr Fousek.

Pozitivně se k návrhu staví Mlsna. „Byla by to pro mě čest. Rád bych pokračoval v budování důvěryhodnosti fotbalu, jak jsme s tím před rokem začali v komisi rozhodčích.“ Záleželo by na tom, kdo by se stal novým předsedou místo Pelty. „To je hodně důležité, zásadní. Musela by to být důvěryhodná osobnost, stejně jako ostatní členové výboru. Musí to být skupina lidí, kteří jsou připraveni fotbal stabilizovat a provést ho touto těžkou dobou. Abych nebyl spolu s dalšími jenom fíkový list, a zbytek nebyl spjatý se starou érou. Pak nechť si fotbalové hnutí zvolí své standardní vedení. To je logické.“

Fousek chce počkat, jak zareaguje současné vedení na začátku příštího týdne. „Prohlášení Slavie znám, ale nemá cenu se vyjadřovat až do pondělního výkonného výboru. Jeho jednání bude pro další vývoj klíčové. V žádném případě se však nesmíme odchýlit od Stanov a zákonů České republiky. Například v tom, že program valné hromady už je dán a k jeho změně je potřeba souhlasu sto procent delegátů.“

Bez výraznějšího komentáře nechali slávistickou výzvu Kuka a Grygera. „Já se do toho nechci zapojovat, ani se k tomu vyjadřovat,“ řekl Grygera. Podobně se vyjádřil Kuka. "Slyším to poprvé do vás. Situace je dosti složitá, ale musí se jednoznačně postupovat podle platných stanov," uvedl.

Šéf českého fotbalu Pelta je v případě dotací pro sport stíhán za zneužití pravomocí úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Ve středu byl jedním z deseti zadržených lidí, posléze byl obviněn a stejně jako náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou jej v pátek poslal soud do vazby.

720p 480p 360p 240p <p>Fanoušci Jablonce vytvořili transparent pro šéfa FAČR Miroslava Peltu. Co znamená zkratka PDW, který byl k vidění na tribuně při remíze s Plzní? V polštině jde o zkratku pro "pozdrav do vězení."</p> REKLAMA Jablonec - Plzeň: Choreo pro Peltu! Jablonecký kotel mu poslal pozdrav do vězení • VIDEO iSport TV