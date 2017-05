Berbr zváží kandidaturu na předsedu, vedení fotbalu zasedalo bez Pelty

AKTUALIZOVAT

10:45 Místopředseda Zdeněk Zlámal k reakci sponzorů: „Situace je stabilizovaná. Partneři nám žádné smlouvy nevypověděli.“



10:38 Novým kandidátem na předsedu fotbalové asociace by mohl být i Berbr. „Moje přihláška ke kandidatuře na předsedu na svazu leží, ale ještě není podepsaná. Hledáme i jinou variantu.“



10:35 Je možné, že současný výkonný výbor bude mít prodloužený mandát. „Je to jedna z variant. Je možné, že když nedojde k volbě, nebude nový výbor, tak současný výbor dostane mandát do svolání další valné hromady,“ uvedl generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.



10:30 Berbr zkritizoval výzvu Slavie, která by ráda v čele fotbalu viděla "úřednickou vládu" za účasti osobností jako je Jiří Šimáně, Pavel Kuka, Petr Fousek a další. "Liga se před rokem rozhodla, že půjde samostatnou cestou. Dnes je to jiná firma, než jsme my. Návrhy o úřednické vládě jsou zcela mimozemské," uvedl Berbr.



10:28 Roman Berbr ke konání valné hromady: „Budeme dodržovat stanovy, které máme. Budeme volit, budou-li kandidáti. V případě, že nebude zvolen předseda, nebude výkonný výbor, ale volby budou v dalších měsících. Valná hromada proběhne řádně."



10:25 Místopředseda FAČR Roman Berbr:„V současné době nenahlížíme do spisu. Nemáme přesné informace. Obvinění jsme museli dostat, protože nás zastupoval předseda. („Není to úplně přesné, ale velmi úzce to spolu souvisí, jsou to spojité nádoby,“ uvedl Jan Pauly ředitel Legislativně právního oddělení a právní zástupce FAČR v kauze.) Asociace si není vědoma, že by něco provedla. Uděláme brutální obhajobu. Máme tři advokátní kanceláře a po nahlédnutí do spisu začneme pracovat. Bereme to jako jednostranný názor represivní složky."

10:22 Výbor potvrdil, že valná hromada se bude konat v řádném termínu 2. června a jasně avizuje, že s dotačními prostředky je jednáno transparentně.

10:20 Začíná tisková konference po zasedání výkonného výboru, na které vystoupí místopředsedové Zdeněk Zlámal a Roman Berbr.



9:50 Parkovací místo pro Miroslava Peltu před sídlem Fotbalové asociace ČR zůstalo dnes prázdné.

Parkovací místo Miroslava Pelty zůstalo před zasedáním výkonného výboru prázdné. Předseda FAČR je ve vazbě. • Foto ČTK Jak může ve svátečná den jednání dlouho trvat? To se těžko odhaduje. Může být hotovo za hodinu, ale i za pět hodin, zní na Strahově.



9:00 Člen výkonného výboru Josef Lébr, bývalý spolumajitel Sigmy Olomouc, o Peltově pozici: "Nevím, jestli bude ve vazbě, až budou volby. Ale volby se mohou uskutečnit, i když bude ve vazbě. A do 12. května se ještě může objevit nějaký kandidát. Už tady jednou taková kauza byla, když byl obviněn pan Chvalovský. Já tehdy hlasoval proti jeho odvolání, protože ctím presumpci neviny."

Staví se za Miroslava Peltu? "Celou dobu, co jsem ve výkonném výboru, tak vidím jeho pracovní nasazení a kolik pro fotbal sehnal peněz a co všechno se zlepšilo. Stačí se podívat na tuto novou budovu. Nelze jen říci, on je špatný, musíte vidět i ty klady a ty já vidím. Kolik peněz šlo do hnutí, co všechno se zlepšilo. Teď se najednou vyrojilo hodně chytrých lidí a říkají, ten byl špatný, ale já sem chodil a viděl jsem jeho nasazení. Jestli tam bylo nějaké pochybení, to nevím, to se dnes dozvím."

720p 480p 360p 240p REKLAMA

8:50 Tomáš Paclík, majitel Plzně, při příchodu na zasedání výkonného výboru: "Situace je samozřejmě velice vážná, ale my se musíme nejprve seznámit se všemi informacemi."

Majitel Plzně Tomáš Paclík před mimořádným zasedáním výkonného výboru • Foto ČTK

Pelta je zatím jediným kandidátem na předsedu a není jisté, zda by se za současné situace o post skutečně ucházel. Uzávěrka kandidatur je už v pátek. Kandidát na předsedu musí mít při uzávěrce podporu tří krajských svazů nebo sedmi okresních svazů nebo deseti klubů od první ligy po divize.

7:30 FAČR byla obviněna jako právnická osoba. Stíhána je spolu s Peltou, náměstkyní ministryně školství Simonou Kratochvílovou a bývalým šéfem ministerského odboru Zdeňkem Břízou kvůli zneužití pravomocí úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Asociace, kterou momentálně řídí místopředsedové Zdeněk Zlámal s Romanem Berberem, jakékoliv provinění odmítá.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Důvod Peltovy vazby? Ovlivňování svědků a pokračování v činosti • VIDEO iSport TV