GALERIE: Nové dresy? Černí United, výroční Liverpool i tajný Juventus

Aktuální sezona se v evropských soutěžích blíží teprve do finiše, i přesto se ale už pomalu začínají objevovat nové dresy velkoklubů na tu příští. Domácí dres věnovaný 125. výročí představil Liverpool. Venkovní dresy předvedl Manchester United, který se zahalí do černé a menší fax paux předvedl záložník Juventusu Juan Cuadrado. Ten na svůj Twitter nahrál fotografii v dresu s novým logem a designem. Pravděpodobně domácím trikotem pro nadcházející sezonu. Do pár minut však příspěvek smazal. Na další zveřejněné dresy se podívejte v galerii.