Zlámal už nemá o Olomouc zájem. Dal přednost práci ve FAČR

Podnikatel Zdeněk Zlámal ukončil několikaměsíční jednání o svém případném kapitálovém vstupu do druholigového fotbalového klubu SK Sigma Olomouc. Zlámal dal přednost funkci místopředsedy Fotbalové asociace ČR, která je podle pravidel UEFA a FIFA neslučitelná s vlastnictvím fotbalového klubu. Novinářům to dnes řekl olomoucký primátor Antonín Staněk (ČSSD). Radnice bude jednat s dalšími potenciálními investory o vstup do klubu, který od příští sezony bude opět hrát první ligu.