Rebel z okresu: Berbr šéfem FAČR? To by byl konec fotbalu v Česku

Obchází ho pověst velkého rebela, který necouvne před žádnou autoritou a především nekalostí. Možnost, že by se stal Roman Berbr nejvyšším mužem Fotbalové asociace ČR, ho přímo děsí. „To by byl konec fotbalu v Česku,“ říká Jiří Trněný, předseda OFS Prachatice.

Máte nějaký návrh na řešení tohoto stavu?

„Celý výkonný výbor by měl odstoupit, je žalovaný ostatně také jako právnická osoba. Oni tuhle situaci dopustili, je to hrozná ostuda. Legislativci by našli určitě způsob, jak pokračovat. Mně se zamlouvá generální sekretář Rudolf Řepka, toho považuju za slušného člověka. Určitě by se našli další lidé, kteří mají fotbal rádi a chtěli by mu prospět.“

Jak hodnotíte, že Roman Berbr zvažuje, zda přijme kandidaturu na předsedu FAČR?

„To by byl konec fotbalu v Česku. Neměl by v něm vůbec působit. Má za sebou zavrženíhodnou minulost a ovlivňuje myšlení funkcionářů ve vlastní prospěch. Nedělá to pro fotbal, který se má hrát v první řadě pro radost.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Berbr: Návrh Slavie je mimozemský, moje kandidátky na FAČR už leží • VIDEO iSport TV

Čím si vysvětlujete, že má pořád velice silnou podporu od delegátů valných hromad?

„Bohužel jsem poznal, že delegáti nezastupují na valného hromadě kluby nebo regionální svazy, které je vysílají, ale hledí jen na osobní prospěch. Za podporu něco dostanou, to je lákavé. Něco za něco. Co mám odezvu z našeho okresu, tak by Berbrovi podporu kluby nedaly. Kdyby vše probíhalo napřímo, ten úspěch by neměl.“

Berbr se netají členstvím v StB, dokonce se jím chlubí. Česká společnost je na prominenty totalitního režimu stále choulostivá, lustrační zákon nadále platí. Proč tohle fotbaloví funkcionáři nevnímají?

„Z toho jsem hodně špatný. Buď ve fotbalovém prostředí vládne prapodivná morálka, že lidé nedokážou společenské souvislosti vyhodnotit, nebo je v tom nějaký úmysl. Nebo i strach, to také nelze opominout. Jinak si vysvětlit nedokážu, že takový člověk se svým profilem může být volen.“

Vy se ho ovšem nebojíte. Kde se ve vás vzdor bere?

„Já hrával fotbal vždycky fair. Buď jsem prohrál, nebo vyhrál. Ale férově. A takový se snažím být i jako funkcionář. Chtěl bych čistý fotbal, který nedělají lidé, kteří ho zneužívají.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Svoboda: Chceme se dohodnout na kandidátovi s výkonnostním fotbalem • VIDEO iSport TV