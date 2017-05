Sportovci v bublině. Kam až může zajít život měřený výhradně výkonem

Je vrcholový sport rizikovější oblastí pro vznik psychických problémů než jiná odvětví?

„Tahle doba je charakteristická ohromným tlakem na výkon, výsledek, peníze, tedy na cílové položky.

Úspěch je také hodnocen právě podle cílových položek. Takže podle množství vydělaných peněz, získaných bodů, medailí. Ne podle úsilí vloženého do procesu. Dnešní doba z nás dělá obecně cílové feťáky,“ tvrdí Marian Jelínek, respektovaný hokejový trenér a doktor filozofie.

Proč se mezi sportovci tají potíže? „Málokdo přijde do práce a řekne: Bojím se, jestli budu mít za měsíc vůbec na nájem. Tohle lidi neříkají obecně, takže to neočekávám v ryze konkurenčním prostředí, jakým je vrcholový sport,“ přidává Jana Březinová, systematický psychoterapeut kouč a supervizor.

„Sportovci neříkají své pocity nahlas, aby toho náhodou soupeř, ale i spoluhráč, nevyužil. Častější je maska, kterou si sportovci nasazují, aby byli schopni v kolektivu vůbec být. A tak je důležité všímat si, jak se sportovec chová, když opustí šatnu a vstoupí do běžného života. Signálů a drobných výstrah je spousta.“

Ničí obří platy charaktery? „První velké peníze jsem dostal už jako zelenáč v áčku Slavie. Bylo dost nezvyklé, když mi přišla výplata 80 tisíc korun a máma brala 5 tisíc,“ vzpomíná fotbalová legenda Vladimír Šmicer.

„Samozřejmě jsem si hned šel koupit walkmana. Ale tím to končilo. Byl jsem odmalinka vedený, abych neutrácel za blbosti. A to mi zůstalo dodnes. Výchova v rodině je v tomhle ohledu klíčová. Kdo se o tohle nemůže opřít, měl by mu pomoct agent nebo klub.“

Jak ustát slávu a předejít finančním pádům? Jak nezešílet z tlaku médií a sociálních sítí? A v čem tkví zrádnost konce kariéry? I o tom si přečtete v pátečním Sport Magazínu.



