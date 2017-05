Berbr zřejmě našel kandidáta. A šéf Ondrášovky hned nařkl ligové bosse

Nejspíš proto Duba ihned napadl iniciativu ligových bossů na pomoc fotbalu a označil ji za snahu ovládnout FAČR. Proti tomu se ohradil ligový šéf Dušan Svoboda. Dubovy výroky považuje za nepochopení vážnosti situace.

Roman Berbr dal již na začátku týdne jasně najevo, že do voleb svého kandidáta na předsedu postaví. „Kandidátka na mě na svazu leží, ale hledáme i jinou variantu,“ prohlásil. Nyní se tedy zdá, že kontroverzní bafuňář našel tu „jinou variantu“ – Libora Dubu.

Krok to není nečekaný. Berbr, muž s mimořádně špatnou pověstí spojenou i se spoluprací s komunistickou Státní bezpečností, si nejspíš dobře uvědomuje, že jím vedený svaz by mohl být v současné chvíli těžko vnímaný jako seriozní partner. A to především pro politické lídry, kteří rozhodují o přísunu finančních prostředků pro celé hnutí.

„Pravděpodobně do toho půjdu. Stojí za mnou kraje, neprofesionální i mládežnický fotbal,“ prohlásil pak Duba právě s odkazem na tu část fotbalu, v níž měl až dosud Roman Berbr zásadní slovo.

Ředitel Ondrášovky, která se ve fotbale sponzorsky angažuje od roku 2009, se pak pro web sport.cz vymezil proti poslední iniciativě majitelů ligových klubů. Ti na společné středeční schůzce nabídli výkonnostnímu fotbalu cestu z krize.

A to jak finanční podporu, tak kooperaci při sestavení důvěryhodné reprezentace před blížící se volební Valnou hromadou. „Trochu mě to zaráží. Vždyť profesionální kluby se ještě ani pořádně neosamostatnily a už chtějí ovládnout FAČR,“ zaútočil Duba.

Svoboda: Je to nepochopení vážnosti situace

Ligový šéf Dušan Svoboda takovou argumentaci odmítá. „Považuji to za krajně nešťastný začátek volební kampaně pana Duby. Anebo za zásadní nepochopení vážnosti situace,“ řekl. Majitelům klubů prý šlo primárně o pomoc fotbalu v těžké chvíli.

Po obvinění Miroslava Pelty i samotné fotbalové asociace při rozdělování dotací totiž největšímu sportu hrozí minimálně dočasné uzavření této podpory ve výši stovek milionů korun.

Odstupující ministryně školství mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová vyplácení těchto peněz, na nichž je právě výkonnostní fotbal do značné míry závislý, před dvěma dny nekompromisně zmrazila. A asociace vyzvala k větší transparentnosti při personálním obsazení klíčových postů.

„A majitelé klubů se na společné schůzce bavili právě o tom, jak tu mohou pomoci. A to i finančně. Lidé typu panů Zemka, Jakuboviče, Křetínského, Vaculíka nebo Tvrdíka rozhodně nepotřebují ovládat výkonnostní fotbal. Byla to nabídka ke spolupráci, podaná ruka. Pokud by měl výkonnostní fotbal dojem, že takovou pomoc nepotřebuje, může ji samozřejmě kdykoliv odmítnout,“ vysvětluje Svoboda.

Ve vládě s Dubou by Berbr nechyběl

Uzávěrka kandidátek na předsedu i členy výkonného výboru je v pátek o půlnoci. Zatím jediným už podaným kandidátem zůstává Miroslav Pelta, jehož zvolení je však i díky uvalené vazbě nepravděpodobné. Další kandidáti pak shánějí potřebnou podporu.

Přihlášku na šéfa fotbalové asociace totiž musí podepsat buď minimálně tři krajské fotbalové svazy, nebo sedm okresních, anebo deset konkrétních klubů od ligy po divizi.

Podporu velmi pravděpodobně získá delegát FIFA a UEFA Petr Fousek i generální ředitel STESu Martin Malík (oba s podporou ligových klubů). A nyní podle všeho i Libor Duba, po jehož boku by pak ve výkonném výboru ve funkci místopředsedy chtěl i nadále působit Roman Berbr.

Naopak iniciativa ligových klubů s kontroverzním plzeňským bafuňářem v takové roli rozhodně nepočítá. Výkonnostnímu fotbalu nabízí pomoc právě za podmínky, že se závislosti na Berbrovi zřekne.

Jinak Dubovu možnou kandidaturu do čela českého fotbalu je možné vnímat i v širších souvislostech než je jen spojenectví s Romanem Berbrem. Ondrášovka patří do investiční skupiny Arca Capital, za kterou stojí slovenský finančník Pavol Krúpa.

Ten má pověst nesmlouvavého obchodníka. Jeho jméno bylo nedávno zmiňované například v kauze OKD, během níž Krúpa obvinil bývalé vlastníky dolů v čele se Zdeňkem Bakalou z toho, že společnost vytunelovali.

Krúpa stál v minulosti i u několika kontroverzních transakcí. Od bývalého premiéra Stanislava Grosse odkoupil akcie Moravia Energo, od Tomáše Pitra zase získal společnost Marila Balírny.