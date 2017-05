Štajner se pustil do Berbrova muže: Ať si dělá sodovky a nes**e se do fotbalu

Zákulisní hráč českého fotbalu Roman Berbr nejspíše našel kandidáta, kterého postaví do volby předsedy FAČR. Tím by se měl stát současný šéf Ondrášovky Libor Duba, který by se tak zřejmě postavil Petru Fouskovi a Martinu Malíkovi, současném šéfovi STESu. „Pravděpodobně do toho půjdu,“ řekl sám Duba. Ne všem je ale nový kandidát po chuti. „Kdo to je?“ ptal se na svém Twitteru například Jiří Štajner.