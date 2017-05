Berbr nebude kandidovat na předsedu FAČR, také Pelta už z voleb odstoupil

Roman Berbr nebude kandidovat na předsedu Fotbalové asociace ČR. Kontroverzní funkcionář a současný místopředseda to oznámil na tiskové konferenci v den, kdy dochází k uzávěrkám kandidátek. Svoji kandidaturu na nejvyšší post stáhnul také současný předseda Miroslav Pelta, který je kvůli dotační kauze ve vazbě, pro iSport.cz to potvrdil jeho právník Bronislav Šerák. Zatím je jisté, že kandidaturu na funkci předsedy FAČR podali bývalý generální sekretář svazu Petr Fousek, šéf Ondrášovky Libor Duba a šéf STES Martin Malík. Další ohlášený uchazeč, jímž byl místopředseda komise rozhodčích Petr Mlsna, kandidaturu na předsedu FAČR stáhl a bude se ucházet jen o post místopředsedy či člena výkonného výboru.

Berbr se rozhodl nekandidovat, přestože obdržel 21 kandidátek. Nechce jitřit emoce, protože vnímá, že je kontroverzní osobou. Kromě toho zmínil také ohledy vůči Peltovi. "Je to můj kamarád, nikde není napsáno, že je vinen. Nezdá se mi etické, abych zaujal jeho místo vůči jemu i jeho rodině," řekl Berbr. (CELÝ ROZHOVOR S BERBREM ČTĚTE ZDE>>>)

Oficiální kandidaturu dříve podal současný předseda Miroslav Pelta, který je momentálně ve vazbě kvůli obvinění ze zneužití dotací z ministerstva školství. Asociace ho proto vyzvala k tomu, aby svou kandidaturu stáhl. Pelta s tím souhlasil a podepsal příslušný dokument. "Můžu potvrdit, že v Brně Miroslav Pelta podepsal stažení své kandidatury na předsedu FAČR. Diskutovali jsme kromě toho i průběh vyšetřování, a zvažujeme, že bychom podali trestní oznámení na úniky ze živých spisů," řekl iSport.cz Peltův právník Bronislav Šerák.

Kromě Duby, Fouska, Malíka se ale ještě mohou objevit další kandidáti. Oficiální seznam přihlášek zveřejní FAČR v pondělí.

Fotbal není mafie, vzkázal Tvrdík

Berbr se definitivně rozhodl nekandidovat po schůzce s majitelem Sparty Danielem Křetínským. "Bylo to vstřícné a racionální jednání z obou stran. Variant je stále mnoho a teprve přijde čas na jednání, jak vše dopadne. Tato schůzka však měla velký vliv na mé rozhodování," připustil Berbr.

Kandidaturu podal Berbr na pozici místopředsedy, kterou vykonává poslední čtyři roky. Zároveň ale nevyloučil, že by se mohl stáhnout z vedení úplně. "Varianty jsou různé," dodal.

K tomu ho vyzval okamžitě po tiskové konferenci předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. "Slavia Praha nebude součástí žádného řešení, ve kterém bude pan Berbr členem vedení FAČR. Zbytek tiskové konference raději nekomentujeme. Fotbal není mafie," napsal na Twitteru.

Situací na FAČR, která je spolu s Peltou obviněna jako právnická osoba, se kromě Křetínského zabývají i ostatní majitelé ligových klubů, kteří měli ve středu společnou schůzku. Na ní se shodli, že se pokusí s Berbrem, který má velký vliv v neprofesionálním fotbale, dohodnout na společném kandidátovi.

"Profesionální fotbal to vnímá ze své pozice a já vnímám jejich argumentaci Jsem připraven s nimi racionálně jednat o všem možném. Ale musí to být jednání. Já občas říkám nesmysly, jako že se domluvím i s Kajínkem, ale s nimi se myslím domluvím. Můj odhad však je, že do finální volby předsedy půjde více jmen než jen jedno," dodal Berbr.

<p>Místopředseda FAČR Roman Berbr zmínil během tiskové konference i svoji partnerku a členku komise rozhodčích FIFA Dagmar Damkovou. Nazval ji neobvyklým výrazem - polomanželkou.</p>

Kdo chce kandidovat na valné hromadě FAČR Kandidáti na předsedu:

Petr Fousek, bývalý generální sekretář svazu

Martin Malík, šéf STES

Libor Duda, šéf Ondrášovky



Kandidáti na místopředsedu:

Zdeněk Zlámal, místopředseda FAČR

František Jura, ředitel Prostějova

Jiří Kubíček, bývalý ředitel Olomouce

Karel Kula, generální manažer Třince

Roman Berbr, místopředseda FAČR

Petr Mlsna, místopředseda komise rozhodčích

