Jeho životní trefy proti Portugalsku vytáhly fotbalovou reprezentaci na mistrovství světa do Itálie 1990. Tam připojil další dva góly a užil si postup do čtvrtfinále. Stejně jako v trenérské roli o 22 let později na EURO. Michal Bílek zářil i v záloze Sparty, Žižkova či Teplic. A odměnou mu byly dvě sezony v Betisu Sevilla. „Na to angažmá vzpomínám s nadšením. Zahrát si proti Realu, Barceloně a dalším, to je něco nádherného. První gól jsem dal hlavou proti Valencii,“ vybavuje si.

K fotbalu mě přivedl tatínek a odmalička jsem vyrůstal s balonem. Byla to moje nejoblíbenější hračka. Když jsem k Vánocům dostal kopačky a balon, tak jsem s tím spal a bylo to pro mě něco úžasného.

Vyrůstal jsem na školním hřišti v Praze, tam jsme kopali až do večera. Vždycky jsem se pohyboval spíš v záloze, odmalička jsem piloval kopací techniku. Měl jsem v Malešicích betonovou zeď a tam jsem chodil sám, když ostatní nemohli. Tam jsem do toho bouchal. Nikdy jsem ale nebyl nějak velký střelec, spíš jsem branky připravoval.

1080p 720p 480p 360p 240p <p>Jeho životní trefy proti Portugalsku vytáhly fotbalovou reprezentaci na mistrovství světa do Itálie 1990. Tam připojil další dva góly a užil si postup do čtvrtfinále. Stejně jako v trenérské roli o 22 let později na EURO. Michal Bílek zářil i v záloze Sparty, Žižkova či Teplic. A odměnou mu byly dvě sezony v Betisu Sevilla. „Na to angažmá vzpomínám s nadšením. Zahrát si proti Realu, Barceloně a dalším, to je něco nádherného. První gól jsem dal hlavou proti Valencii,“ vybavuje si.</p> REKLAMA MŮJ PRVNÍ GÓL: Hrát proti Realu a Barceloně? Nádhera, hřeje Bílka • VIDEO FAČR

V sedmi letech mě táta přivedl do Sparty, kde jsem prošel všemi kategoriemi. V roce 1982 proběhla v A-týmu obměna kádru a začalo se víc sázet na mladé fotbalisty. Trenéři vytáhli mě, Ivana Haška, Tomáše Skuhravého a další hráče, dostali jsme šanci jít do ligy, bylo mi 17 let. První zápas jsem odehrál proti Interu Bratislava a první gól jsem vstřelil v Chebu. Myslím si, že jsem ho dal až po padesáti zápasech a byl z trestného kopu. Vzhledem k tomu, že mi bylo 18 let a byl jsem na vojně, se o oslavě nedá mluvit. Asi nejhezčí gól za Spartu jsem dal proti Fenerbahce Istanbul v Lize mistrů. Trefil jsem odražený balon přímo k tyči.

S nadšením vzpomínám na angažmá v Betisu Sevilla. Zahrát si španělskou ligu a nastoupit proti Realu, Barceloně a dalším, to je něco nádherného. První gól jsem dal hlavou proti Valencii.

Hodně rád vzpomínám i na Viktorii Žižkov. Přišel jsem v době, kdy jsme měli dobrý tým a bojovali o čelo tabulky. Jeden rok jsem dal asi devět gólů a na hodně jich nahrál. Tři roky jsem hrál za Teplice. Za trenéra Pešiceho vládla výborná atmosféra a spolupráce s panem Hrdličkou, který už bohužel není mezi námi, byla skvělá. Na závěr kariéry jsem našel opravdu dobré angažmá. Na zápasy chodilo hodně lidí, pár utkání jsme i vyprodali. Proti Spartě jsme vyhráli 4:2 a já dal ve svých skoro 35 letech tři branky.

Když dostanete první nominaci do národního týmu, je to v kariéře veliký okamžik. Měl jsem štěstí, že jsem byl nominován do utkání s Polskem v Bratislavě. Střídal jsem a asi po dvou minutách se mi podařilo skórovat. Druhý gól v nároďáku jsem dal proti Walesu ve druhém zápase, z trestného kopu. Kariéru v reprezentaci jsem rozjel docela slušně a nejdůležitější gól jsem za ni dal v roce 1989, v kvalifikaci mistrovství světa proti Portugalsku. Nevyvíjelo se to moc dobře, hráli jsme brzy v deseti po vyloučení. Proměnil jsem penaltu, ale soupeř vyrovnal. Nakonec jsem sedm minut před koncem vstřelil gól ze standardní situace. Vyhráli jsme 2:1.

Postup na šampionát do Itálie se nám podařil s výborným týmem. Dal jsem tam dva góly z penalt Americe a Rakousku. To jsou okamžiky, na které se nezapomíná. Bylo to po revoluci a přijelo nás podpořit 10 až 15 tisíc diváků, kteří udělali úžasnou atmosféru. Nádhera.

Když jsem skončil v Teplicích jako hráč, měl jsem fotbalu plný zuby. I kvůli zdravotním potížím. Nepřemýšlel jsem, že bych u toho zůstal. Ale pak jsem byl čtrnáct dní doma a fotbal mi začal hrozně chybět. Najednou mě lákala trenéřina. Vystudoval jsem a získal trenérskou profesionální licenci. Určitě nelituji, i když to není lehká práce. Teď už prožívám všechno s větším klidem. Dřív jsem to prožíval víc vnitřně, nyní se snažím zůstat nad věcí.

Jako hráč si nejvíc cením toho, že jsem mohl hrát za Spartu a získat s ní spoustu titulů. Že jsem hrál za národní tým a účastnil se mistrovství světa. Z druhé strany, trénovat Spartu byl můj sen. A dostal jsem možnost trénovat i národní tým, se kterým jsme byli na EURO v Polsku ve čtvrtfinále. Myslím si, že moje kariéra je bohatá.

1080p 720p 480p 360p 240p <p>V nejbližších dnech ji můžete vidět v zápasech EURO proti Francii, Španělsku a Německu. Stačí zajet do Plzně, Domažlic a Příbrami, kde se Eliška Sonntagová s českými spoluhráčkami vynasnaží uspět na dívčím šampionátu do 17 let. „Sice máme těžkou skupinu, ale hodně to dá mně a vlastně nám všem,“ říká sparťanská obránkyně. „Doufám, že přijde hodně fanoušků.“</p> REKLAMA MŮJ PRVNÍ GÓL: Z naší půlky pod břevno, kluci koukali, těší dorostenku • VIDEO iSport TV

1080p 720p 480p 360p 240p <p>Zkusil anglické angažmá ve Swindonu, sbíral zážitky v rumunské lize, v té české dosud nastřílel 55 gólů a dostal se i do reprezentace. Bezmála dvoumetrový boleslavský útočník Lukáš Magera si ale výborně pamatuje i na vůbec první ligovou trefu - za Baník v mistrovské sezoně. „Ten gól bohužel padl během prvního zápasu, který jsme nezvládli. V Blšanech jsme prohráli 1:2,“ říká. „Oslava nebyla moc velká, brali jsme míč a rychle jsme hráli dál, chtěli jsme zápas zvrátit.“</p> REKLAMA MŮJ PRVNÍ GÓL: Magera se trefil při porážce Baníku v mistrovské sezoně • VIDEO FAČR

1080p 720p 480p 360p 240p <p>„Každý to má nastavené trošku jinak, někdo si odnese dobrý pocit z dobrého skluzu, z dobrého zákroku v bráně, ale myslím si, že to, na co všichni nejvíc vzpomínají, je, když dali důležitý gól,“ říká Bořek Dočkal, nejlepší hráč minulé ligové sezony, donedávna hvězda Sparty a nyní záložník čínského Henanu Jianye. „Nejhezčí gól jsem dal v reprezentaci Holandsku.“</p> REKLAMA MŮJ PRVNÍ GÓL: Za Slavii? Sbíraly se raněné kusy a Dočkal slavil sám

1080p 720p 480p 360p 240p <p>Kdysi kopal druhou dorosteneckou ligu za Blšany, pak se Radek Příhoda kvůli zraněním a časovým možnostem převlékl do jiného dresu. Stal se rozhodčím. A po téměř deseti letech ho čekala ostrá ligová premiéra. „Jablonec porazil Spartu 3:0. Vím, že v tom utkání byla červená karta pro Homolu a penalta proti Spartě,“ vzpomíná si. „A naposledy v derby se Mario Holek vracel, neviděl mě a prošlápl mi kotník. Měl jsem těžší výron a čtrnáct dní nebo tři neděle jsem byl mimo hru.“</p> REKLAMA MŮJ PRVNÍ GÓL: Červená a penalta proti Spartě, tak začal v lize rozhodčí Příhoda

1080p 720p 480p 360p 240p <p>Gólové akce spíš vymýšlel a projektoval, ale taky se na něj při zakončení dostalo. Marek Matějovský, aktuálně záložník Mladé Boleslavi, zaskočil nádhernou akcí v mnichovské aréně Německo při debaklu 3:0. Nebo napálil pumelici pod břevno v liverpoolském chrámu Anfield. „Pak jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Jen jsem tam zmateně pobíhal, že to možná bylo až komický,“ vypráví někdejší hráč Readingu.</p> REKLAMA MŮJ PRVNÍ GÓL: Gól na Liverpoolu? Komicky jsem pobíhal, baví se Matějovský • VIDEO VIDEO FAČR

1080p 720p 480p 360p 240p <p>Už je to 32 let, co se naposledy prostřílel ke koruně krále ligových střelců fotbalista Slavie. Vlasatý rychlík Ivo Knoflíček vzpomíná s hrdostí, ale… „Už to trvá dlouho, už bych tam třeba přivítal Milana Škodu,“ usmívá se někdejší postrach, který si zahrál ve čtvrtfinále mistrovství světa a jehož gól dlouho zdobil znělku Branek, bodů, vteřin.</p> REKLAMA MŮJ PRVNÍ GÓL: Já a poslední král střelců Slavie? Chce to změnu, ví Knoflíček • VIDEO FAČR

1080p 720p 480p 360p 240p <p>Proslavil se jako trenér Zenitu Petrohrad, nyní velí ostravskému Baníku na cestě za návratem do první ligy. Vlastimil Petržela ovšem býval i skvělým útočníkem, který si zahrál i na mistrovství světa 1982 ve Španělsku. „Dostat se tam, to bylo něco. Dal jsem i regulérní gól proti Kuvajtu, ale rozhodčí to posoudili jako faul nebo ofsajd. Nevím, ale Kuvajťan mě při tom kopl do hlavy,“ říká Petržela k neslavné remíze 1:1.</p> REKLAMA MŮJ PRVNÍ GÓL: Trefil jsem se za stavu 17:0, vzpomíná Petržela • VIDEO iSport TV

1080p 720p 480p 360p 240p <p>Za áčko Sparty nastoupil poprvé proti Bohemians na Slavii, zahrál si i za Duklu. Expert na pražská derby Vladimír Táborský, někdejší obránce a reprezentant, zažil také ligový triumf - jako hráč i trenér. „Jakého úspěchu v kariéře si nejvíc vážím? Vždycky se říká, že nejvíc je národní mužstvo – lvíček. Já jsem za něj sice hrál, ale bohužel jsem se nedostal na mistrovství světa v roce 1970. Těsně před tím jsem byl na operaci s kolenem a nemohl jsem do Mexika jet,“ lituje Táborský.</p> REKLAMA MŮJ PRVNÍ GÓL: Z debutu za Spartu jsem měl trošičku hrůzu, vzpomíná Táborský • VIDEO iSport TV

1080p 720p 480p 360p 240p <p>Zažil bláznivé fanoušky v Drážďanech, zahrál si francouzskou ligu za Toulouse. Ale nejkrásnější a nejdůležitější gól vstřelil útočník Pavel Fořt na Žižkově v dresu Slavie. „Protože jsem udělal takovou stahovačku na gólmana, byl to můj druhý gól v zápase a oba rozhodly o titulu,“ spokojeně se ohlíží za kariérou, kterou zdobí i tituly s Plzní a Slovanem Bratislava.</p> REKLAMA MŮJ PRVNÍ GÓL: Stahovačkou jsem rozhodl o titulu Slavie, těší Fořta • VIDEO FAČR

1080p 720p 480p 360p 240p <p>Málokdo z českých fotbalistů zažil tak pestré ruské dobrodružství jako Tomáš Čížek. Vždyť nastupoval za Kazaň, FK Moskva, Vladikavkaz a Novosibirsk. Velmi dobře si ale pamatuje i na dávný debut v domácí lize za Jablonec. „Hráli jsme doma proti Hradci Králové. Vyhráli jsme 8:0 a já si zlomil zanártní kůstku, na to se nedá zapomenout,“ usmívá se 38letý záložník. „Mým nejsilnějším fotbalovým zážitkem byl určitě ve Spartě zápas Ligy mistrů na Realu Madrid.“</p> REKLAMA MŮJ PRVNÍ GÓL: Brankář vyboxoval a já mu to poslal zpátky, říká Čížek • VIDEO iSport TV