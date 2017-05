Berbrův muž Duba vzkázal Štajnerovi: Posílám vodu, aby se osvěžila mysl

Štajner se proti Dubovi ozval hned ve chvíli, kdy ředitel Ondrášovky poprvé přiznal, že nejspíš bude kandidovat na předsedu FAČR. „Kdo to je? Ať si radši prodává sodovky a nese*e se do fotbalu,“ napsal na Twitter fotbalista.

Libor Duba, dnes již oficiálně jeden ze tří kandidátů na nejvyššího muže fotbalové asociace, Štajnerovi odpověděl na speciálním videu. „Vážený Jirko Štajnere, potěšil mě váš zájem o nealko produkty. Musím říct, že mě znalost nealko produktů ve spojení s vaší osobou velmi překvapila,“ začal.

„Proto jsem se rozhodl, že vám svým jménem pošlu pár balíků naší vody Ondrášovka. Jednak ke zchlazení emocí a jednak, aby se osvěžila mysl,“ neodpustil si menší útok Duba.

„Současně vám posílám tento dopis, kde vás srdečně zvu na některý z následujících turnajů projektů Ondrášovka Cup. Pokud se chcete dozvědět, jak to s fotbalem myslím, bylo by dobré, abyste přijel. Můžeme to probrat osobně. Určitě to bude lepší než psát sprosté komentáře na sociální sítě,“ dodal kandidát na předsedu FAČR.

Kromě Duby se bude o místo šéfa fotbalové asociace ucházet bývalý generální sekretář Petr Fousek a šéf marketingové společnosti STES Martin Malík. Nástupce současného předsedy Miroslava Pelty, který se kandidatury vzdal kvůli obvinění z možného zneužití dotací z MŠMT, tak bude valná hromada FAČR volit 2. června