Kandidát na šéfa FAČR Malík: Můj první úkol? Aby se fotbalová loď nepotopila

Jeho kandidatura se začala rodit minulý týden po schůzce majitelů ligových klubů. Definitivně se pak rozhodl po zasedání výkonného výboru. „Měl jsem možnost jednat s jednotlivými partnery, prvotní úvaha se začala jevit racionálněji. Svorně totiž volají po transparentnosti osoby, která bude představitelem asociace. Už tím, že nepůjde o bývalého rozhodčího, ani majitele klubu a není svázán prostředím,“ vysvětlil Malík.

V čem spatřuje svoji výhodu? „Požívám podpory profesionálních klubů i zástupců výkonnostního fotbalu,“ tvrdí. Pokud by byl zvolen, snažil by se prostředí otřesené dotační kauzou především stabilizovat. „Pojďme si představit velkou hezkou loď, která projela nečekaně silnou bouří a teď se zmítá, na palubě panuje chaos a teče tam voda. První úkol je udržet jí na hladině, pak jí vrátit na kurz, pod kterým plula předtím. První úkoly ale budou spojené s tím, abychom se nepotopili.“

Sám by podpořil zavedení videa ve fotbale. „V dlouhodobém hledisku to fotbalu pomůže, finální rozhodnutí je ale FIFA, UEFA a IFABU,“ zmínil, že nezáleží jen na českém postoji. A měli by mít členové fotbalového vedení čisté lustrační osvědčení? „Je to samozřejmě jeden z důležitých prvků. Pro mě je však rozhodující, jakou lidé odvádějí práci a ne to, co se odehrávalo relativně dávno v minulosti,“ uvedl Malík.

<p><span id="ctl00_MainCPH_NewsBrowserUC_NewsListUC_NewsDetailUC_NewsDetailItemUC_HeaderUC_NewsTextLb" class="dtext">Šestačtyřicetiletý Martin Malík je marketingovým specialistou a momentálně řídí STES, dceřinou společnost FAČR starající se o marketingová práva českého fotbalu. Nyní se oficiálně stal jedním ze tří kandidátů na funkci předsedy FAČR. Jak odpovídal na otázky z dotazníku deníku Sport?</span></p> Dotazník kandidáta na předsedu FAČR Malíka: Nejdřív je potřeba, aby se loď nepotopila