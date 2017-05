Chtějí vést český fotbal! Komu vadí pyrotechnika, jak se staví k videu?

Martin Malík

Jaké by byly vaše první tři kroky ve funkci předsedy?

„Připodobním to ke stavu, v němž se fotbal nachází. Fotbal je loď, velká hezká, která projela silnou a nečekanou bouří. Vlny se ztišují, ale na palubě panuje chaos, panika, do lodi teče voda. Prvními kroky bude loď udržet na hladině a pak ji vrátit na kurz, kterým plula předtím.“

Řekněte v jedné větě, proč by delegáti měli zvolit právě vás?

„Můžu nabídnout, že tu jejich důvěru si skutečně odpracuju.“

Jaké by pod vaším vedením byly tři hlavní priority FAČR?

„Zcela jednoznačně absolutní transparentnost. Pak zajištění financování pro veškeré aktivity, které běží. A samozřejmě celkový rozvoj mediálního obrazu směrem do pozitivního spektra. Tam máme zcela jednoznačně velké rezervy.“

Jste pro zavedení videorozhodčího a portů pro sudí?

„Je to věc, která fotbalu v dlouhodobém hledisku pomůže, na druhou stranu to finální rozhodnutí není v rukou nikoho z České republiky, o tom rozhoduje FIFA, UEFA, IFAB.“

Kdo nebo co je pro vás ve fotbale inspirace?

„Nevím, jestli ve fotbale, já se spíš považuju za manažera. Pokud se však podíváme na fotbalové osobnosti, tak třeba Carlo Ancelotti.“

Jaký je váš nejsilnější pozitivní zážitek spojený s fotbalem?

„Radost z vítězství. Třeba teď naposledy bundesligový triumf Bayernu, kterému fandím.“

Jaký je váš nejhorší zážitek spojený s fotbalem?

„Nemám nejhorší zážitek spojený s fotbalem a doufám, že nepřijde.“

Vadí vám pyrotechnika na stadionech?

„Pokud se bavíme o mně jako o člověku, tak mě to neruší. Ale je to součástí bezpečnostních předpisů, takže pyrotechnika na stadionech je problém.“

Vadí vám, pokud funkcionáři na okresní a krajské úrovni kumulují funkce?

„Záleží na tom, o které funkce a na které úrovni se jedná.“

Měli by mít lidé v čele fotbalu čisté lustrační osvědčení?

„Je to jeden z těch důležitých prvků, na druhou stranu pro mě je rozhodující, jakou ti lidé odvádějí aktuálně práci. Ne to, co se odehrávalo relativně hluboko v minulosti.“

Petr Fousek

Jaké by byly vaše první tři kroky ve funkci předsedy?

„Pochopitelně by bylo potřeba fotbal stabilizovat a vyřešit současnou situaci s financováním, zajištěním chodu asociace a toho, kde má fotbal navenek spory. Je třeba i stabilizace dovnitř a vztahů s vnějším prostředím.“

Řekněte v jedné větě, proč by delegáti měli zvolit právě vás?

„Nabízím samozřejmě nějakou odbornost, nějaké kontakty. Zkušenosti s řízením fotbalové asociace, návaznost na UEFA, FIFA, jazykové schopnosti. A taky z důvodu kredibility přijatelnost pro delegáty, kteří budou volit.“

Jaké by pod vaším vedením byly tři hlavní priority FAČR?

„Prioritou fotbalu číslo jedna musí být sportovní úspěšnost, jak z pohledu reprezentací, tak z pohledu klubů. Dalšími prioritami musí být zajištění financování ze všech možných zdrojů a jeho celková kredibilita.“

Jste pro zavedení videorozhodčího a portů pro sudí?

„Pro zavedení videorozhodčího jsem částečně, nedémonizoval bych to. Branková technologie je dneska už jasná věc, v krátké době se prosadí i posuzování penalt, ofsajdů a faulů. Nejsem pro zavedení portu pro rozhodčího. Co funguje v ragby nebo hokeji, by fotbal mít neměl.“

Kdo nebo co je pro vás ve fotbale inspirace?

„Bavíme se o roli předsedy fotbalové asociace, tedy o funkcionařině. Inspirací je celá řada úspěšných funkcionářů v Česku i zahraničí, ale jmenovat jen jednoho bych nechtěl. Je jich víc.“

Jaký je váš nejsilnější pozitivní zážitek spojený s fotbalem?

„Jednak je to EURO 2004 v Portugalsku, což bylo nejkrásnější ME s A-mužstvem, které jsem zažil, s nejsilnější generací. Potom několikaleté působení u jednadvacítky s trenérem Karlem Brücknerem a asistentem Miroslavem Beránkem, kdy jsme získali zlato a stříbro. U mužstva jsem působil jako funkcionář.“

Jaký je váš nejhorší zážitek spojený s fotbalem?

„Negativní zážitek asi ten, když jsem byl jako delegát UEFA na zápasu Celtiku Glasgow a zahynul tam fanoušek pádem z ochozů, což bych nepřál nikomu ani vidět, ani zažít nebo řešit. Potom pochopitelně některé zápasy, které jsem absolvoval jako delegát a byly spojené s diváckým násilím.“

Vadí vám pyrotechnika na stadionech?

„Pyrotechnika je lákavá věc, chápu, že to krásně vypadá, ale podpořil bych mezinárodní trend, že by na stadionech místo mít neměla.“

Vadí vám, pokud funkcionáři na okresní a krajské úrovni kumulují funkce?

„Nemělo by k tomu docházet.“

Měli by mít lidé v čele fotbalu čistá lustrační osvědčení?

„Měli.“

Libor Duba

Jaké by byly vaše první tři kroky ve funkci předsedy?

„Prvním krokem je stabilizace finančních toků. Podívat se na čerpání jednotlivých programů, kolik peněz nám může přijít do konce roku. Druhý krok je nezbytně nutná reorganizace vztahů, ve fotbalovém hnutí je několik subjektů: fotbalová asociace, Ligová fotbalová asociace, pobočné spolky fotbalové asociace. Třetí nutná věc je stabilizace členské základy. Velikost členské základny ve vztahu k obhajobě peněz čerpaných do fotbalu je nezbytně nutná.“

Řekněte v jedné větě, proč by delegáti měli zvolit právě vás?

„Protože jsem člověk mimo fotbal, nejsem zatížený žádnou fotbalovou historii, mám manažerské zkušenosti, od 20 let dělám krizového manažera. I někteří komerční partneři volají po změně tak, aby funkci vykonával někdo s manažerskými schopnostmi. Ty si myslím, že mám, proto jsem se rozhodl kandidovat.“

Jaké by pod vaším vedením byly tři hlavní priority FAČR?

„Jsou to tyto tři kroky. Restrukturalizace a revize na základě důsledné finanční analýzy financování fotbalu. Je nezbytně nutné, když je před volbami, oslovit politické strany a chtít od nich písemné vyjádření, jak bude řešena koncepce financování sportu. Druhá věc je jednoznačný popis a vyjasnění vztahu mezi jednotlivými subjekty ve fotbalovém hnutí. Třetí věc je zajištění kvalitních lidí do fotbalu, ať už na okresní či vrcholové úrovni.“

Jste pro zavedení videorozhodčího a portů pro sudí?

„Je to na diskusi s komisí rozhodčích. Určitě jsem pro to, aby se maximálně ztransparentnila rychlost rozhodování při zápasech. Nebráním se tomu, ale není to ve fázi, abych teď řekl definitivně ano. Nejsou zvážené všechny aspekty, které je třeba prodiskutovat.“

Kdo nebo co je pro vás ve fotbale inspirací?

„Na rozdíl od dalších kandidátů se zaměřuji i víc na mládežnický fotbal, síla emocí je pro mě ve výchově dětí. Myslím, že se to tady zanedbalo v době, kdy výkladní skříň reprezentace byla dostatečně silná. Nabíjí mě, když přijedu na dětský turnaj a vidím, že se s mládeží dobře pracuje. Směrem do budoucna to dává poměrně slušný potenciál, že nám vyroste další Venca Černý, Jankto nebo Schick.“

Jaký je váš nejsilnější pozitivní zážitek spojený s fotbalem?

„Určitě je to, pokud se dívám i zpětně, EURO 1996. Tehdy mi bylo 14 let a prožíval jsem to jako dospívající chlapec. Z těch záběrů mě doteď mrazí.“

Jaký je váš nejhorší zážitek spojený s fotbalem?

„Finále Ondrášovka Cupu 2011 a nezvládnutá pořadatelská služba.“

Vadí vám pyrotechnika na stadionech?

„Tohle téma jsem vnímal po nedávné návštěvě Bayernu Mnichov, kde byla super atmosféra, 75 tisíc lidí fandilo bez pyrotechniky. Tam jsem pochopil, že to půjde. Přijde mi, že pyrotechnika kazí fotbalové zážitky pro všechny lidi okolo, pár minut nic nevidí, je to nebezpečné. Dokážu si představit fotbal úplně bez ní.“

Vadí vám, pokud funkcionáři na okresní a krajské úrovni kumulují funkce?

„Asi to není správně, ale ona není jiná možnost i vzhledem k tomu, že pozice krajských předsedů není placenou funkcí. Pokud to má vykonávat někdo se znalostí fotbalu a manažerskými schopnostmi, pak musí mít zcela jistě i vedlejší příjem. Je to o narovnání vztahu mezi FAČR, krajskými a následně i okresními vztahy. Určitě to neodsuzuju.“

Měli by mít lidé v čele fotbalu čistá lustrační osvědčení?

„Já můžu mluvit za sebe, tu dobu jsem zažil po rok 1989, to mi bylo sedm let. Vzhledem k tomu, že u svých vrstevníků jsem se touhle otázkou nezabýval, asi bych tuhle podmínku nekladl. Nevím, jestli má tenhle argument nějakou přidanou hodnotu. Pro mě je lustrační osvědčení věcí našich otců.“