Legendy se loučí. Lahmovi aplaudovali fanoušci, Terry váhá nad koncem

Legendy na odchodu. Lahm s Alonsem se loučí s Bayernem, Terry přemýšlí o budoucnosti • FOTO: koláž iSport.cz Některá srdce fotbalových fanoušků v létě zapláčou, některá se budou smířit s tím, že legenda jejich klubu svůj „domov“ opustí. Během letní přestávky pověsí kopačky na hřebík několik fotbalových legend, zatímco jiní ukončí své dlouholeté angažmá v klubu svého srdce a vyzkouší si něco nového. Které hvězdy čeká životní rozhodnutí?

Philipp Lahm (33 let, Bayern Mnichov) Bayern otočil zápas s Lipskem a vyhrál 4:5 • Foto Reuters Konec kapitána čerstvých šampionů německé bundesligy a reprezentace zaskočil i vedení klubu. Zkušený obránce oznámil konec poměrně nečekaně po osmifinále Německého poháru s Wolfsburgem. „Už přes rok jsem se po každém tréninku ptal sám sebe, jak se cítím, jak jsem na tom,“ vysvětlil svůj krok 33letý mistr světa z roku 2014. Rozlučka proběhne už v sobotu na domácí půdě proti Freiburgu. Bayern bude opět slavit mistrovský titul, ale hlavním středem zájmu bude právě kapitán, s nímž už se fanoušci rozloučili na tréninku, kde mu aplaudovali. Lahm patřil mezi opravdové klubové legendy, když s ním získal osm titulů, jednou Ligu mistrů a v roce 2014 byl členem zlatého německého týmu na mistrovství světa v Brazílii.

Xabi Alonso (35 let, Bayern Mnichov) Poslední zápas na evropské scéně mají za sebou Xabi Alonso a Phillipp Lahm, kteří v létě ukončí své kariéry • Foto Reuters Obránce Philipp Lahm na to nebude proti Freiburgu sám. Poslední utkání aktivní kariéry totiž odehraje také hvězdný Xabi Alonso. „Jsem hrdý, že jsem je mohl trénovat. Zároveň jsem smutný, že jsme oba dva ztratili,“ přiznal trenér Bayernu Carlo Ancelotti. Světový fotbal ztratí ve španělském záložníkovi muže, jehož přihrávky byly milimetrově přesné, a který byl pro své hvězdné ofenzivní spoluhráče jistotou v zádech. O mistru světa z roku 2010 a dvojnásobném mistru Evropy to ve videu potvrdil i jeho bývalý spoluhráč z Liverpoolu Steven Gerrard. „Pro mě to byl pravděpodobně nejlepší spoluhráč kariéry s nejlepší přihrávkou. Když si odcházel z Liverpoolu, zlomilo mi to srdce,“ vysekl Steven Gerrard svému bývalému parťákovi poklonu. Právě s ním vyhrál v roce 2005 Ligu mistrů a přiznal, že mu závidí úspěchy napříč Evropou. Xabi Alonso má ještě další triumf v Lize mistrů s Realem Madrid, dva španělské tituly a tři zlata z Německa.

John Terry (36 let, Chelsea) Chelsea poslal do vedení John Terry • Foto ČTK Když se fotbalových fanoušků zeptáte, co se jim vybaví ve spojitosti s Chelsea, spousta z nich pravděpodobně vypálí jméno Johna Terryho. Šestatřicetiletý obránce působí v londýnském klubu od svých čtrnácti let a nesmazatelně se zapsal do klubové historie. S Blues získal pět ligových titulů, čtyřikrát vybojoval FA Cup a na evropské scéně se radoval z triumfu v Lize mistrů i Evropské lize. John Terry chce hrát, stále na to má, jen cítí, že to v klubu jeho srdce už nepůjde. V pondělním utkání s Watfordem (4:3) se po osmi měsících objevil na hřišti a loučil se stylově, protože obstaral vedoucí gól Chelsea. Dojatý kapitán po výhře přiznal, že je ve hře i konec kariéry. „Chtěl jsem hrát pravidelně, ale teď přemýšlím nad koncem,“ řekl. Jak tento příběh skončí?

Francesco Totti (40 let, AS Řím) Franceso Totti byl v posledním utkání AS pouze na tribuně • Foto Profimedia.cz Kopačky na hřebík zřejmě nepověsí, ale jeho budoucnost bude žhavou otázkou léta. Útočník Francesco Totti spojil svou kariéru s jediným klubem – AS Řím. Hvězdný útočník a mistr světa z roku 2006 slavil s římským celkem jeden titul (2001) a dlouho odolával nabídkám nejlepších klubů Evropy. Ve čtyřiceti letech už se jeho konec blíží, ale oblíbenec italských fanoušků stále končit nehodlá. Jistotou je, že v létě končí jeho smlouva s klubem a nabídka na její prodloužení na stole neleží. Téma o dalším pokračování se rozjelo po prohraném derby s Laziem. „Jiní tvrdí, že hrát nebudu. Já ale ne,“ řekl tajuplně po neúspěšném souboji o Řím. Bude pokračovat v AS?

Pablo Zabaleta (32 let, Manchester City) Zabaleta po devíti letech končí v Manchesteru City • Foto Profimedia.cz Zájmu svých fanoušků nedosahuje, ale pozornost si Pablo Zabaleta zaslouží. Argentinský obránce se stal nedílnou součástí vzestupu Manchesteru City, kam přestoupil v roce 2008. Od té doby se stal stabilním členem sestavy a aktuálně je druhým služebně nejstarším hráčem po Vincentu Kompanym. V úterním duelu s West Bromwichem (3:1) oblékl modrý dres na domácí půdě naposledy. Do hry naskočil v 62. minutě a vysloužil si potlesk tribun Etihad Stadium. Zabaleta, který ještě před svým oficiálním odchodem řekl, že jeho srdce zůstane právě na stadionu Citizens, získal v dresu Manchesteru dva tituly a jeden FA Cup. Olympijský vítěz z roku 2008 a mistr světa do 20 let z roku 2005 však s fotbalem nekončí. Velký zájem o něj údajně projevil West Ham.

Martín Demichelis (36 let, Málaga) Martín Demichelis po sezoně ukončí kariéru, poslední půlrok dohraje v Málaze • Foto Profimedia.cz Nepřehlédnutelný argentinský obránce se neloučí jen s klubem, ale sbohem dává i fotbalové kariéře. Šestatřicetiletý obránce sice neplnil titulní stránky sportovních deníků, jenže fotbalové úspěchy by mu mohly závidět davy fotbalistů. Za čtrnáct let v Evropě získal čtyři tituly s Bayernem a před třemi lety slavil zlato s Manchesterem City. Bývalý hráč Atlétika Madrid a Espaňolu Barcelona byl pravidelným členem argentinské reprezentace, ve které odehrál 51 zápasů a startoval na dvou mistrovstvích světa. Na tom posledním v roce 2014 došel s týmem až do finále. V lednu letošního roku pak přestoupil do Málagy, kde svou kariéru ukončí.