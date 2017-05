Fotbal už není na suchu. Ministryně Valachová pustila FAČR k dotacím

„Situace je jedinečná a mimořádná, protože dosud žádná sportovní organizace nebyla obviněna jako právnická osoba z trestné činnosti,“ zdůraznila Valachová, která však fotbalu uvolnila cestu k dotacím.

„Fotbalová asociace se může přihlásit o dotaci do nové výzvy, kterou vyhlásíme 31. května. Fotbalová asociace bude posouzena v rámci těchto dotací jako ostatní žadatelé. Budou jí vyplaceny finanční prostředky z dotací, které ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy spravuje,“ uvedla Valachová.

Dotace byly pozastaveny v souvislosti s podezřením, že se na rozdělování peněz na investice domlouvala bývalá náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová se šéfem fotbalové asociace Miroslavem Peltou. Mezi obviněnými je i FAČR jako právnická osoba, proto hrozilo, že nebude moci čerpat dotace do skončení případu.

FAČR se tak dostala do kritické situace, podle Valachové však nebyl ohrožen provoz fotbalových národních týmů. Reprezentační A mužstvo čeká klíčový zápas kvalifikace MS v Norsku, výběr do 21 let se chystá na Euro v Polsku.

„Naše reprezentace žádným způsobem nemůže být ohrožena. Programy pro sportovní reprezentaci a mládež byly vyplaceny,“ řekla Valachová, která zároveň reagovala na kritiku FAČR.

Ta podle generálního sekretáře asociace Rudolfa Řepky dluží 25 milionů korun za nedávné ME dorostenek do 17 let.

„Je to jedna z věcí, na kterou se chci ptát fotbalové asociace, proč tímto způsobem informovala veřejnost,“ uvedla Valachová.

Peníze z nových dotačních programů, které budou vyhlášeny 31. května, budou podle Valachové svazům vyplaceny do měsíce.

„Svazy jsou informovány, dostaly avízo o možnosti žádat o dotace. Do konce června svazy obdrží stoprocentní částky dotací,“ řekla Valachová.

Podle ministryně také bude zajištěno financování významných sportovních akcí, které se letos konají na českém území.

„Všechny tyto akce budou znovu posouzeny, v úterý budou zveřejněny výsledky. Je dostatek finančních prostředků, není třeba se obávat, že by podporu ztratily. Sportovní organizace dostanou peníze, o kterých není pochyb, že byly správně posouzeny,“ řekla Valachová.