Fousek: Nepustili mě před delegáty. Není naším kandidátem, tvrdí Berbr

Fousek se ozval poté, co Berbr zamítl jeho účast na setkání delegátů valné hromady z české komory. "Zatímco na moravské setkání jsem dopředu dostal od moravského místopředsedy pana Zlámala písemnou pozvánku a do programu jednání bylo také zařazeno krátké představení kandidátů na předsedu FAČR, pozvánku na jednání české komory jsem neobdržel. Oslovil jsem proto českého místopředsedu pana Romana Berbra s tím, že mám zájem na českém shromáždění vystoupit, ale pan Berbr mi sdělil, že mi to neumožní," uvedl Fousek na svém facebookovém profilu ke kandidatuře.

Podle Fouska jde o nedemokratický a účelový postoj. "Delegáti české komory se musí sami svobodně rozhodnout, zda tendenčnost prospěje fotbalu a jaké signály tím vysílá. Fotbal nikomu nepatří a nikdo jej nevlastní, funkcionáři ho mají jenom řádně spravovat," uvedl Fousek, bývalý generální sekretář fotbalového svazu.

Podle Berbra však neexistuje žádný nárok, aby Fousek na takovém setkání vystoupil. "Není naším kandidátem a neexistuje žádná norma, která by nás nutila pana Fouska zvát kamkoliv. Ať pan Fousek vystoupí na valné hromadě a přesvědčí volitele, ze on je ten spravný. Mě přesvědčovat nemusí vůbec o ničem, já názor na něj nezměním," uvedl pro iSport.cz.

Berbr kromě toho upozornil i na to, že Fousek působil jako poradce dosavadního šéfa FAČR Miroslava Pelty, který se nachází ve vazbě kvůli vyšetřování zneužití dotací pro sport. "Pan Fousek byl zaměstnancem FAČR - poradcem pana Pelty za peníze FAČR. Měl auto FAČR a kartu CCS. Jeho poradenství končí obviněním a vazbou předsedy. Byl mnou požádán, aby vystoupil na podporu fotbalu, to odmítl a za dva dny přijal kandidaturu na post předsedy. Osobně to považuji za neetické."

Průběh čtvrtečního zasedání české komory se nelíbil ani předsedovi Slavie Praha Jaroslavu Tvrdíkovi, který podporuje právě Fouska. "Delegáti dostali instrukce, že je třeba volit Malíka, protože si to prý přeje Pelta. O jiných jménech nebyla diskuse. Berbr řekl, ze se mají dívat během valné hromady na něj. Tohle má úroveň demokracie ve stalinském Rusku. Nikdy nebudeme jako Slavia součástí podobného divadla," napsal Tvrdík na twitteru.

O novém předsedovi FAČR se bude rozhodovat za týden 2. června na valné hromadě v Praze. Dosavadní předseda Miroslav Pelta je ve vazbě kvůli obvinění ze zneužití investičních dotací z ministerstva školství.

