Talent Sparty u titulu Feyenoordu: Mají horší zázemí, ale větší chuť

Ještě mu ani nebylo sedmnáct, ale měří metr devadesát, za sebou má několik startů za sparťanský výběr do 19 let a patří do základní sestavy reprezentace U17, kde nosí kapitánskou pásku. Už v patnácti letech si Daniela Fišla do týmu o čtyři roky starších hráčů vytáhl trenér David Holoubek, který v aktuální sezoně vedl i sparťanský A tým.

Titul Feyenoordu? 200 tisíc lidí v centru! Přiletěli z Česka, sotva se v přístavním městě rozkoukali a už je čekal první šok. Na dvě stě tisíc bouřících fanoušků Feyenoordu vyšlo do ulic a slavilo mistrovský titul po 18 letech. „V centru jsme byli s manažerem a vidět to všechno, byl opravdu zážitek,“ říká Fišl. Snímky jak lidé lezli po veřejném osvětlení, přes čoud dýmovnic nebylo vidět na metr a všude plály červenobílé vlajky, obletěly celý svět.

Levonohý stoper roste na Strahově v zajímavého hráče. I proto si jej na pětidenní testy pozval čerstvý nizozemský mistr Feyenoord Rotterdam. Jak to v akademii věhlasného klubu vypadá?

„Chodí to tam úplně stejně jako na Strahově. V úterý a ve čtvrtek mají individuální programy na odstranění svých nedostatků, ale to máme ve Spartě po domluvě s kondičním trenérem také. Je tam mezi hráči obrovská konkurence, avšak co se týče hřišť a zázemí, ty má lepší Sparta,“ popisuje mladý obránce.

Jak vypadal Fišlův program na stáži? V úterý první trénink a před ním ještě posilovna s fyzioterapeutem. Po tréninku prohlídka stadionu De Kuip a oběd v klubové akademii. Ve středu je ve Feyenoordu volný den, ve čtvrtek už na českého obránce čekal dvoufázový trénink.

„Bylo to hodně náročné, ale ve finále se to dá srovnat s tím, jak trénujeme na Spartě,“ říká. „Myslím si, že jsem tam zanechal dobrý dojem, i trenér mě pochválil. Uvidím, jaké mi přijde písemné hodnocení,“ dodává.

Čím vzbuzuje Fišl zájem? „Podobné typy jsou na trhu nedostatkovým zbožím, což je Danova výhoda. Díky naší kanceláři v Holandsku máme na Feyenoord Rotterdam výborné vazby,“ vysvětluje Viktor Schejbal z agentury Sport Invest, která hráče zastupuje.

Prioritou nyní zůstává Fišlova snaha o proniknutí do sparťanské devatenáctky natrvalo. „Dělám proto vše a potom nejlépe rychle do A týmu,“ netají se svými plány. „Cizina je mým velkým snem, ale nejdřív chci něco dokázat se Spartou.“

Na dotaz, proč v zahraničí vyrůstají lepší hráči, když podmínky například ve Spartě na profesionálnější úrovni, reaguje. „Vyrůstat v lepších podmínkách je pěkné, ale nic to neznamená. Myslím si, že hráči v cizině mají větší chuť po úspěchu a víc na sobě pracují.“