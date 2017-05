Poslední sbohem! S Bystroněm (†34) se rodina rozloučí ve Švýcarsku

Pouze v úzkém rodinném kruhu se rodina Davida Bystroně rozloučí s fotbalistou, který 19. května ve 34 letech spáchal sebevraždu. Serveru iSport.cz to oznámil Bystroňův bratr Daniel. Smuteční akt se bude konat v pondělí 29. května v 11 hodin ve švýcarském městě Chur. To leží zhruba 26 kilometrů od městečka Ilanz, kde se minulý týden tragická událost stala.

„Rozhodli jsme se tak z celé řady důvodů, prosím veřejnost, aby naše rozhodnutí v tomto pro nás velmi těžkém čase respektovala,“ řekl bratr zesnulého fotbalisty.

Neuniklo mu, že hráči i fanoušci na českých stadionech, na nichž se po Bystroňově úmrtí hrála liga, vzdali bývalému spoluhráči či soupeři hold a že například fanoušci Baníku před duelem v Olomouci nejenže skandovali hráčovo jméno, ale projevili pak také zájem se s fotbalistou, jenž v Ostravě vyrostl a patřil do mistrovského kádru z roku 2004, rozloučit.

„Vím to a fanouškům za všechny tyto projevy moc děkujeme,“ řekl Daniel Bystroň. A dodal, že zvažuje konání ještě jednoho vzpomínkového aktu v Ostravě. „Cítím zájem ze strany fanoušků se s Davidem rozloučit. Proto bych rád, aby se taková akce mohla uskutečnit. Z mnoha důvodů to ale není jednoduché zorganizovat, proto mohu v této chvíli slíbit jen to, že se o to pokusíme. V této chvíli ale ještě nemohu říct, zda se nám to podaří,“ uvedl bratr fotbalisty, jenž dobyl ligový titul v Baníku, v Plzni a mezitím také v Levski Sofia.