Kandidát na šéfa FAČR Duba útočí: Fousek ze sebe dělá mučedníka

1. Není korektní, aby jeden z kandidátu v této situaci FAČRu prezentoval sám sebe jako mučedníka, kterého někdo někam nepozval a dělal si na tom body v jménu „očisty fotbalu“. Konkrétně v případě pana Fouska je úsměvné, že prezentuje sám sebe jako člověka, který má kontakty a všechny ve fotbale a jeho okolí zná. Nechápu tedy pohnutku, která ho vede k takovým vyjádřením, že nedostal prostor se osobně představit. Osobně se domnívám, že jako poradce předsedy (od kterého se mimo jiné v závadných věcech během pár dnů zcela distancoval) měl během těch dlouhých let u fotbalu dostatek prostoru se představit a prezentovat své názory. Pokud tedy bývalo něco dobrým zvykem, je potřeba si uvědomit mimořádnost situace i v kontextu jím učiněných kroků. Navíc je na místě se ptát, kolikrát za posledních 8 let (2 volební období) na takovýchto setkáních výkonnostního fotbalu tj. komory resp. aktivu klubů jako aktivní fotbalový funkcionář vystoupil? Můžete se zeptat po regionech, ale odpověď bude konvergovat k nule. On své kontakty ve fotbale prezentuje jako svoji výhodu, ale pokud se není schopen s dlouholetými kolegy z fotbalu dohodnout na účasti, pak nechápu o jakou výhodu se jedná... 2. Já znám lidi z komory podstatně kratší dobu a vystoupil jsem (bez písemné pozvánky) na moravské komoře ve středu, protože tam mě lidé znají podstatně méně než v regionech české části, se kterými roky spolupracuji. O české komoře (aktivu) jsem i bez písemné pozvánky věděl, ale avizoval jsem jinou důležitou aktivitu ve stejný čas (VH Potravinářské komory). I proto jsem využil, že budou lidé v Praze a s malou částí delegátů ve vší slušnosti sešel před jejich zasedáním. Osobně v tom před volbou nevidím žádný problém ani svůj handicap. A to ty lidi znám podstatně kratší dobu než kolega Fousek. 3. Vyjádření pana Fouska i pana Malíka k (ne) účasti je trefně popsáno v pátečním Radiožurnálu http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3866536 Pokud tedy pan Fousek vnímá, že nedostal dostatek prostoru, je ten poslední z nás 3 kdo by si po svých X letech strávených u fotbalu měl stěžovat. On jediný byl dlouholetým zaměstnancem asociace resp. dříve svazu, kdo jiný by tedy delegáty měl znát dobře. 4. Pokud se jedná o „nedemokratické principy stalinského Ruska“ (viz. vyjádření čtvrtek večer) je zcela evidentní, na koho (= na jaké zájmové skupiny) vyjádření pana Fouska navazují. Toto je dobré si necelý týden před volbou uvědomit. Tj. aby si fotbalová veřejnost a zejména delegáti propojili zájmy určitých skupin s jednotlivými kandidáty a uvědomili si, kdo a jak to s fotbalem opravdu myslí. Podobná vyjádření mohou panu Fouskovi získat jako „mučedníkovi“ určité sympatie, ale ve spojení s dalšími úvahami (četně mediálně prezentovanými) okolo pouze destabilizují stav a vnímání fotbalového hnutí, což je ve vztahu k nejen finanční situaci dost nekorektní. Proto i na celou situaci reaguji tímto vyjádřením.