Nejvlivnější lidé ve fotbale: Abramovič, superagent, Mourinho výš než Ronaldo

A korunu si nasazuje… Magazín FourFourTwo zveřejnil minulý týden žebříček nejvíce vlivných osob ve světovém fotbale. Jeho českou verzi tradičně sestavuje deník Sport a v uplynulých letech mu vládl Miroslav Pelta. Jak vypadá pořadí globálně? Do nejlepší desítky se vešli pouze dva hráči a první místo patří funkcionáři, jehož jméno většina fanoušků ani nezná.

Klíčová figura Realu Madrid, až do loňska nejdražší fotbalista světa. Úspěchy se mu neustále lepí na kopačky. Sbírá je ve svém klubu, s nímž letos vybojoval španělský titul a je ve finále Ligy mistrů, loni se mu zadařilo také s portugalskou reprezentací, která vyhrála EURO.

Výkonný ředitel Manchesteru United ho dokázal vrátit do čela žebříčku klubů s nejvyššími příjmy na světě - navzdory tomu, že na Old Trafford po sportovní stránce neprožívají nejúspěšnější éru. Dohodl také nový sponzorský kontrakt s firmou Adidas. Má absolutní podporu od rodiny Glazerových, která klub vlastní.

Prezident Realu Madrid je architektem projektu Galacticos, při němž oblékl do bílého dresu fotbalové hvězdy nakoupené za extrémní sumy a udělal z nich celosvětové celebrity. Na podobném principu funguje pod Perezovým vedením klub dodnes, navíc se mu v posledních letech daří sbírat trofeje.

6. Roman Abramovič

Roman Abramovič • Foto profimedia.cz

První z generace ruských oligarchů, který výrazně promluvil do globálního fotbalového dění. Čtrnáct let od chvíle, co převzal Chelsea, má londýnský klub na kontě třináct trofejí. Mezi klubovými majiteli je podle FourFourTwo jedničkou.