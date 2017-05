Grandiózní loučení. Pospěchovi tleskal celý stadion i soupeři, trenér brečel

Byla to grandiózní rozlučka s profesionální kariérou. Když šel opavský obránce Zdeněk Pospěch v 90. minutě posledního kola s Olomoucí (2:0) ze hřiště, víc než šest tisíc lidí na pět minut povstalo, bouřilo a skandovalo jeho jméno. Pospěchovi tleskali i soupeři, spoluhráči se před střídačkou postavili do špalíru a trenér Roman Skuhravý se nestyděl za slzy dojetí. „Normálně jsem brečel, protože tohle je moment, který si budu pamatovat do smrti,“ komentoval Skuhravý. Rozlučce chybělo jediné - postup do elitní soutěže. Ten si v posledním kole definitivně zajistil Baník Ostrava, Opava skončila ve Fortuna národní lize třetí.