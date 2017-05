Sparta trpěla chaosem, řekl Čech. Mluvil o italském kouči i FAČR

O situaci v českém fotbale

„Sleduji vývoj, doufám, že se situace co nejrychleji vyřeší. Zejména co se týká chodu fotbalové asociace, aby mohlo všechno fungovat. Hlavně aby pokračovaly nastavené programy týkající se mládeže a podpory menších klubů, jinak by to mohlo mít velké následky. Věřím, že se to co nejrychleji vyřeší. Blíží se i valná hromada, snad všechno proběhne tak, aby se věci mohly vrátit co nejrychleji do normálu.“

O zapojení bývalých úspěšných hráčů do řízení českého fotbalu

„V budoucnu to může být jedna z cest, jak trošku oživit a vylepšit vnímání českého fotbalu. Třeba Bayern je jeden z nejúspěšnějších klubů na světě a fungují tímhle způsobem. Ve vedení klubu jsou bývalí hráči, pro které je fotbal na prvním místě. Může to být zajímavý model. Každopádně to musí být lidé, kteří mají nejen jméno a vztah k fotbalu, ale hlavně na to mají čas, to je klíčem. Být ambasadorem něčeho, do čeho nemáte čas zasáhnout, řídit to a být na každém mítinku a valné hromadě, to nemá smysl. To je třeba můj případ. Bylo by možná hezké, kdyby někdo řekl Petr Čech je ambasadorem českého svazu a dělá tohle a tohle. Ale já momentálně mám svou kariéru a nemůžu být třikrát týdně v Praze a řešit věci, které jsou potřeba. Lidé, co budou v českém fotbale nějakým způsobem zainteresovaní, se tomu musí věnovat na plný úvazek.“

O funkcionářské dráze po kariéře

„Bude hodně záležet na tom, kde budu žít. Momentálně je má představa taková, že chci hrát, co nejdéle to půjde. Pak je to i na rodině a na spoustě dalších věcí. Uvidím, jak dlouho ještě budu aktivně hrát a pak tyhle věci začnu řešit.“

O mistrovském titulu pro Slavii

„Titul má ten, kdo si uhraje nejvíc bodů. Na konci na ně trošku dolehl tlak a nervozita. Nakonec to v posledním zápase zvládli, i když hráli na jiném stadionu, což určitě nebylo ideální. Zvládli to, proto ligu vyhráli zaslouženě. Plzeň doplatila na to, že měla hodně nevyrovnané výsledky, hlavně ve druhé části sezony, kdy zbytečně poztrácela body.“

O sparťanské cestě s italským trenérem

„Sparta celou sezonu trpěla tím, že v klubu byl chaos. Bylo vidět, že tam chybí klid, organizace a pohoda, která v klubu, co chce titul, musí být. To pak můžete mít tým, jaký chcete, ale když se vám z jakýchkoliv důvodů mění lidé na pozicích trenéra a v klubu nepanuje jednotnost a správná organizace, má to vliv i na výsledky. Pro Spartu skončit třetí s takovým odstupem je zklamání. Uvidíme, co přinese angažování italského trenéra. Důležité budou výsledky, jak se bude týmu dařit, jak ho nový trenér vybuduje a i jak zapadne do českého prostředí. Aby věděl, jak se liga hraje a co tam nastupuje za týmy, to nikdy není jednoduché. Ale jde o trenéra, co působil na více štacích, počítám, že Sparta ví, proč ho bere.“

O Evropské lize

„Je úplně jasné, že pojedeme do Zlína. V Evropské lize už jsem jel na Spartu, ani Zlín se mi nevyhne (úsměv). Je to můj osobní tip, že z posledního koše k nám půjdou oni. Evropskou ligu jsem hrál jednou, nakonec jsem celou soutěž vyhrál a vážím si toho, že dneska mám doma medaili a že se nám to povedlo. Záleží, jakou představu bude mít klub, ale já osobně beru vážně každou soutěž a chci ji vyhrát. Věřím, že to takhle bude.“