Kandidáti na šéfa FAČR odpovídají: Jednali s Berbrem? Jaký mají trumf?

Libor Duba: Říkám věci na rovinu

Nejmladší a nejrazantnější kandidát, to je Libor Duba, čtyřiatřicetiletý ředitel Ondrášovky.

Jak probíhala vaše volební kampaň?

„Doufám, že ještě probíhá. Představuji sebe a svoji vizi, odpaluji nařčení, prezentuji konkrétní program, změnu a novou krev, otevírám relevantní témata…. Podle reakcí je spousta pozitivně oslovených, ale i pár dotčených.“

Překvapila vás nějak kampaň vašich kolegů?

„Reagoval jsem pouze na vyjádření kolegy Fouska, které mi nepřišlo v kontextu ostatních věcí korektní. Víc kampaň kolegů nemám v daný okamžik potřebu hodnotit. Uvidíme, co se objeví v cílové rovince…“

Kde cítíte největší podporu?

„Volala mi spousta lidí, že mám kuráž. Z regionů, ale i z fotbalové veřejnosti. Vzbudilo to zájem o naše projekty i zájem dělat věci jinak. Přejí mi pevné nervy, podporují mě. Ze strany delegátů jsou více pozitivní reakce. Uvidí se, zda převáží preference změny nebo kompromis.“

S kým vším jste jednal o podpoře?

„Makám celé dny, seznam by byl dlouhý. Lidé ze všech sfér.“

Jednal jste také s Romanem Berbrem?

„Asi pět minut…. A jeden pozdrav před vchodem na FAČR.“

Necháváte si na valnou hromadu nějaký trumf?

„Nechte se překvapit.“

Pozměnil se během posledních týdnů váš pohled na to, co je potřeba z pozice předsedy řešit?

„Prioritně je potřeba dotáhnout financování, ale to komunikuju od začátku. Do fotbalu nezdravě zasahuje politika. To je i s ohledem na priority UEFA nutné změnit. Taky jsem zjistil, že mi vyhovuje říkat věci na rovinu, abych neuspal audienci.“

Jste v případě hrozícího patu připraven odstoupit, aby fotbal dostal nového předsedu?

„To je předčasná otázka. Aniž bych myslel cokoliv konkrétního, v dynamice posledních dní musíte počítat úplně se vším.“

Pokud budete zvolen, budete usilovat o zvolení spřízněného výkonného výboru?

„Asi očekáváte, že odpovím ano. Ale přece jen volí delegáti, tak to nechme na nich.“

Jaké si dáváte šance na zvolení?

„Jsem poměrně vyhraněný kandidát, polovičatá řešení odmítám. Všichni mluví, jak je fotbal konzervativní, tak uvidíme, na jakou intenzitu změny je fotbal připraven. Otázka zní jasně – změna, nebo kompromis?“

Petr Fousek: O odstoupení neuvažuji

Za ním stojí Slavia, proti němu Berbr. Proto se zdá, že má Petr Fousek nejnižší šance na zvolení předsedou. Je však možné, že na Moravě získá podporu, která zablokuje valnou hromadu a znemožní zvolení předsedy.

Jak probíhala vaše volební kampaň?

„Od uzávěrky kandidatur do voleb je pro tak veliký a renomovaný sport, jako je fotbal, pouhých dvacet kalendářních dnů nedůstojných, skutečná volební kampaň vypadá jinak, ale věnoval jsem se tomu.“

Překvapila vás nějak kampaň vašich kolegů?

„Až na jedno prohlášení pana Duby byla dosud korektní. Na rozdíl od zákulisních tendencí některých volitelů.“

Kde cítíte největší podporu?

„V lize i v regionech – hlavně ale všude tam, kde se ztotožňují s mými názory, hodnotami, vizemi a preferují mne jako kandidáta kvůli mým parametrům.“

S kým vším jste jednal o podpoře?

„Napříč spektrem.“

Jednal jste také s Romanem Berbrem?

„Ne.“

Necháváte si na valnou hromadu nějaký trumf?

„Vzhledem k tomu, že otázka zaznívá těsně před valnou hromadou, tak je předčasná.“

Pozměnil se během posledních týdnů váš pohled na to, co je potřeba z pozice předsedy řešit?

„V mých očích událostmi posledních týdnů výrazně stoupla potřeba sebereflexe celého fotbalového hnutí.“

Jste v případě hrozícího patu připraven odstoupit, aby fotbal dostal nového předsedu?

„Přes některá podsouvaná avíza jsem o odstoupení neuvažoval a neuvažuji.“

Pokud budete zvolen, budete usilovat o zvolení spřízněného výkonného výboru?

„Respektuji vůli voličů, ale v rámci možností ano.“

Jaké si dáváte šance na zvolení?

„Nechám to na delegátech.“

Martin Malík: Mám pozitivní reakce

Je považován za největšího favorita fotbalových voleb. Martin Malík má podporu některých silných klubů a podle všeho také Romana Berbra.

Jak probíhala vaše volební kampaň?

„Hekticky… Málo času a úkolů mnoho. Přesto jsem si stihl připravit prezentaci své vize, kam bych chtěl fotbalovou asociaci směřovat. Každý, kdo se k tématu voleb se mnou potkal, měl možnost tuto prezentaci vidět a nad konkrétními body se pobavit.“

Překvapila vás nějak kampaň vašich kolegů?

„Nechci hodnotit kampaň mých kolegů.“

Kde cítíte největší podporu?

„Logicky od profesionálních klubů, které znají moji práci, pak samozřejmě ze strany komerčních partnerů, ale velmi dobrý pocit mám také z jednání na úrovni členské fotbalové základny.“

S kým vším jste jednal o podpoře?

„Byli to lidé od představitelů profesionálních klubů přes sekretáře KFS, zástupce moravských a českých klubů až po komerční partnery. Pro mne je to naprosto zásadní, protože můj handicap spočívá v tom, že kvůli mé práci v oblasti fotbalového obchodu a marketingu ve STES mne zná jen malé množství lidí mimo p r o f e s i o -nální kluby a komerční partnery. Těm jsem považoval za zásadní se alespoň v krátkosti představit a říci jim, jaká je podle mého cesta k řešení.“

Jednal jste také s Romanem Berbrem?

„S Romanem Berbrem jsem se v rámci kampaně potkal několikrát. Ať již to bylo na aktivu klubů, poradě ředitelů, či výkonném výboru. Nikdy jsem s ním nekonzultoval kampaň či svůj program.“

Necháváte si na valnou hromadu nějaký trumf?

„Všechny trumfy vyložím již před valnou hromadou.“

Pozměnil se během posledních týdnů váš pohled na to, co je potřeba z pozice předsedy řešit?

„Nikoli z pohledu na ty bezprostřední kroky po volbě, tedy úspěšné překonání současné krize. Ale je pravdou, že během setkávání se se zástupci klubů, KFS, OFS a dalšími jsem si uvědomil, že tito lidé postrádají pravidelnou zpětnou vazbu s vedením fotbalu.“

Jste v případě hrozícího patu připraven odstoupit, aby fotbal dostal nového předsedu?

„Jsem připraven na jakýkoliv krok, na němž bude většinová shoda.“

Pokud budete zvolen, budete usilovat o zvolení spřízněného výkonného výboru?

„Nemám v tomto ohledu jakékoli preference. Jsem přesvědčen, že všem, kteří usilují o zvolení, jde o záchranu a rozvoj českého fotbalu. A pak je mi jedno, kdo tam zasedne.“

Jaké si dáváte šance na zvolení?

„Reakce lidí z fotbalové rodiny, s nimiž se potkávám, jsou veskrze pozitivní. Dokonce i od lidí, kteří znají nejenom mne, ale i ostatní kandidáty. A jejich hodnocení mne naplňuje mírným optimismem. Ale jde o volby a rozhodují ti, kdo volí.“