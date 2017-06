Valachová: S Peltou jsem v bytě nikdy nebyla. Erotické představy? To opravdu ne!

Video k článku 720p 480p 360p 240p <p>U Obvodního soudu pro Prahu 1 probíhalo jednání o udělení vazby na Miroslava Peltu. Podívejte se, jak policejní eskorta doprovázela na každém kroku předsedu FAČR.</p> REKLAMA Pelta u soudu. Šéf českého fotbalu čekal na rozhodnutí o udělení vazby VŠECHNA VIDEA ZDE

Babiš v rozhovoru pro televizi Nova prohlásil, že ČSSD rozděluje peníze netransparentně, a že Valachová musela vědět o korupci při rozdělování peněz pro sport. Pelta a Kratochvílová jsou ve vazbě poté, co se v soukromém bytě domlouvali na rozdělování investičních prostředků.

„Nikdo se jí nezeptal, jestli byla v tom bytě. Vazba na náměstkyni byla obrovská. Všude s ní chodila, není možné, že by paní náměstkyně měla takové kompetence a paní ministryně o tom nevěděla,“ řekl Babiš.

Valachová se proti Babišovu tvrzení ohradila. „Co se týká toho, že bych se pohybovala někdy s panem Peltou a s paní Kratochvílovou v bytě, tak to opravdu důrazně vylučuji. Nikdy jsem s panem Peltou a s paní Kratochvílovou dohromady v bytě nebyla,“ uvedla Valachová. „Vím, že na některých sociálních sítích z toho byly rozvinuty dokonce nějaké erotické představy zúčastněných, tak to opravdu ne…“

Valachová sice podala demisi k 31. květnu, ale po jednání s prezidentem Milošem Zemanem odchod z ministerstva odložila o 10 dní. Ministryně před páteční valnou hromadou FAČR nejmocnější sportovní svaz vyzvala ke změnám.

„Vyzvala jsem vedení fotbalové asociace, že jim přeji skutečnou změnu ve vedení, která přesvědčí zejména jejich členy a všechny fotbalisty v republice, že to fotbal myslí skutečně vážně s tím, že chce přistoupit ke změnám a nechce nechat nikoho na pochybách, že fotbal ze sebe smyje veškerá možná podezření a nenechá si tuhle příležitost skutečné změny ujít,“ uvedla ministryně. „To bylo moje přání, je to sportovní spolek, já mu nemůžu nic nařizovat. Věřím, že jsou všichni dost chytří na to, aby ten obrat udělali.“