Předpověď před volbou předsedy FAČR: Fotbalu bude vládnout Malík

Kandidáti na šéfa FAČR • FOTO: koláž iSport.cz

Stát se sice může ještě všechno, ale podle deníku Sport vše směřuje k tomu, že do čela českého fotbalu se po dnešní valné hromadě FAČR postaví Martin Malík. Současný generální ředitel marketingové agentury STES má do role oficiálního šéfa nejblíže. Je přijatelný pro mistra zákulisních jednání Romana Berbra, který ovládá značnou část delegátů valné hromady, podporují ho i některé prvoligové kluby. A navíc patrně padla možnost, že by volby skončily bez výsledku. Podívejte se, jak šance všech tří kandidátů (vedle Malíka jsou to ještě Petr Fousek a Libor Duba, možností zůstává i nezvolení předsedy) vidí deník Sport!