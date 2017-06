ONLINE: Fotbal hledá šéfa. Odložme volby, navrhl moravský delegát

Aktualizovat stránku

12:10 Původně čtvrthodinová přestávka se protahuje.



11:50 Vyjádření Jana Paulyho, ředitel legislativně-právního oddělení FAČR: „Výsledky mandátové komise v rámci dnešní 19. řádné Valné hromady FAČR nejsou pokusem o šikanu profesionálních klubů. Naopak - jde o předejití případného zpochybnění výsledků VH FAČR, které by se nabízelo při takto masivním porušení povinnosti vyplývající ze Stanov FAČR. VH FAČR naopak rozhodla o připuštění delegátů zmíněných klubů, takže předpokládáme, že její průběh nebude narušen.“

11:35 Jednání nyní bylo přerušeno do 11:50, aby se jmenovaní funkcionáři mohli v přísálí stát členy FAČR.

11:30 Jmenované kluby, u jejichž vedoucích představitelů bylo zjištěno, že nejsou členy FAČR, mohou zaplatit své členství v předsálí. Pokud by se členy nestali, mohli by být vykázáni ze sálu a nesměli by hlasovat.



11:29 Mezi statutárními zástupci klubů, kteří nejsou členy FAČR, je i předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Všechny jmenované kluby až na České Budějovice vznesly námitku.



11:20 Podle mandátové komise je problém s platností delegací 19 klubů první a druhé ligy. Podle jejího předsedy musejí být všichni statutární zástupci klubů členy FAČR!

Týká se to těchto klubů: Jihlava, Vítkovice, České Budějovice, Varnsdorf, Opava, Bohemians, Olomouc, Brno, Zlín, Mladá Boleslav, Baník Sokolov, Ústí nad Labem, Dukla Praha, Frýdek-Místek, Pardubice, Baník Ostrava, Teplice, Slavia, Vlašim.

11:00 Prohlášení k volbám nového vedení českého fotbalu vydal také sponzor reprezentace T-Mobile. Výsledek voleb bude podle vedení společnosti hrát důležitou roli při rozhodování, zda spolupráci prodloužit po vypršení aktuálního kontraktu. "Stávající smlouva je platná do července 2020 a v rámci našich aktivit se budeme i nadále soustředit na podporu fanoušků a fandění v rámci aktivity #fotbalvsrdci. Za důležité považujeme uvést, že řešení stávající situace bude jedním ze zásadních faktorů při našem budoucím rozhodování o dalších aktivitách v rámci fotbalového hnutí včetně role generálního partnera české fotbalové reprezentace."



10:45 Jeden z moravský delegátů Ladislav Vilímek z divizního Elseremo Brumov vyzývá k neschválení programu valné hromady. To by přineslo i odložení voleb nového vedení. Následuje přestávka, nyní se sčítají delegáti, aby se mohlo hlasovat o schválení programu. poté dojde k hlasování o programu.

10:35 Miroslav Jansta se zastal i odcházejícího předsedy FAČR Miroslava Pelty, který je momentálně ve vyšetřovací vazbě. "Proběhl zásah policie, jen se mluvilo o tom, že fotbal nic nedostane. Ale co fotbal způsobil, že do něj najednou všichni kopou? Předtím se fotili s Peltou a kamarádili se, teď se snad za to stydí? On je snad odsouzen? Co je to za lidi…?" tvrdí ve svém projevu.



10:30 Jansta se na fotbalové valné hromadě dotýká i jiných sportů: "Politické strany píší programy, sport je vždycky až na konci. Je to vidět na současném stavu kolektivních sportů. Hokej skoro padesát let byl určujícím faktorem, ale kde jsme teď? Ve Švédsku, Finsku investují do mládeže, do škol a mají výsledky. Sport na školách je na tom hůř než za starého režimu, na vysokých školách se prakticky zrušil. Pokud bychom neměli Nedvěda, Čecha, kdo Česko zná? Severní Amerika zase vnímá Jágra. To jsou největší reprezentanti Česka."

10:25 Šéf České unie sportu Miroslav Jansta: "Poprvé historicky za 25 let nemá sport na začátku června peníze, svazy jsou vystavené postihu za to, že neplní nasmlouvané věci, protože dostaly přísliby, že to bude fungovat."

10:20 Před delegáty vystupuje šéf České unie sportu Miroslav Jansta. "Mluví se o krizi sportu, ale ona žádná krize sportu není. To je falešné a podsouvané. Je krize státní správy v oblasti sportu. Kdo si tohle neuvědomí, nemůže rozklíčovat to, co se stalo a nemůže rozklíčovat ani budoucnost,“ uvedl Jansta.

10:13 Delegáti moravské komory se sešli půl hodiny před zahájením valné hromady, aby společně probrali postup při hlasování.



10:09 První místopředseda FAČR Zdeněk Zlámal právě oznámil, že valná hromada může začít. Delegáti mají za sebou první hlasování - jednomyslně byl zvolený za předsedajícího dnešního valné hromady generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.



10:05 19. řádná Valná hromada FAČR právě začíná, v sále už jsou přítomní všichni delegáti včetně stávajícího vedení asociace (kromě zadrženého odstupujícího předsedy Miroslava Pelty). Zní česká hymna.



9:45 Delegáti už se přesouvají do jednacího sálu, kde od 10.00 začne program valné hromady. "Budu volit Martina Malíka," sdělil svůj názor šéf Příbrami Jaroslav Starka. "Peníze ještě nepřišly, ale věřím, že situace se zlepší," odpověděl na dotaz, zda se už podařilo vyřešit situaci s pozastavenými státními dotacemi.



9:40 Jak se volí předseda FAČR?



a) předseda je zvolen v prvním kole, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů z české komory a nadpoloviční většina přítomných delegátů z moravské komory

b) není-li zvolen v prvním kole, postupují do druhé kola kandidát s nejvíce hlasy v české, respektive v moravské komoře, a zvolen je ten, který získá nadpoloviční většinu v obou komorách

c) není-li zvolen ani ve druhém kole, je ve třetím kole zvolen ten z kandidátů druhého kola, jehož prostý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách od přítomných delegátů je vyšší, avšak pouze pokud v každé z komor získal alespoň 35 % hlasů přítomných delegátů

d) není-li zvolen ani ve třetím kole, uskuteční se dohadovací řízení, které určí další postup

9:30 Na včerejší prohlášení Ligové fotbalové asociace reagoval také další z kandidátů na předsedu FAČR Martin Malík který je největším favoritem volby. Garantoval profesionálním klubům, že bude bránit nezávislost komisí. „Chtěl bych tímto, ještě před uskutečněním řádné Valné hromady FAČR, jasně deklarovat, že v případě svého zvolení do funkce předsedy Fotbalové asociace České republiky, budu jednoznačně činit takové kroky v rámci činnosti nezávislých komisí, a především té týkající se rozhodčích, které budou bránit a podporovat jejich nezávislost z pohledu dopadu na chod profesionálních soutěží. Pokud získám pocit, že se tomu tak neděje, jsem připraven rezignovat na svůj post předsedy Fotbalové asociace České republiky.“



8:50 Na rozhovor s Jaroslavem Tvrdíkem a výstupy ze schůzky zástupců profesionálních klubů a také rozhovor s Danielem Křetínským zareagoval jeden z kandidátů na předsedu, šéf společnosti Ondrášovka, Libor Duba.

"Vytahování historie osob není konkrétně v případě pana Tvrdíka úplně moudrým krokem," uvedl Duba v prohlášení pro média. "Pan Tvrdík účelově manipuluje se slovy, 'co Ondrášovce nevadí' – z mé strany v uvedeném článku pana Mádla bylo jasně sděleno, že partnery zajímá ekonomický benefit konkrétně. (...) A ten benefit s panem Berbrem prostě spojen není. Pokud tedy partner, zde konkrétně CEFC, který do fotbalu vstupoval, když byl pan Berbr místopředseda a nyní tvrdí, že má problém, že pravděpodobně bude opět místopředseda, je skutečně podivné," vytýká Duba Tvrdíkovi, který ohlásil, že CEFC ukončí sponzorování FAČR, pokud bude zvolen Malík s Berbrem.

Duba se také vyjádřil k prohlášení LFA, která v případě zvolení Romana Berbra za místopředsedu hrozí neuskutečněním finanční pomoci směrem k FAČR a výkonostnímu fotbalu. "Pokud bude v rámci platných stanov dle souvisejícího volebního řádu zvolen do výkonného výboru FAČR jiný kandidát, než předem akceptovaný ze strany LFA, nebude žádná finanční půjčka poskytnuta. Taková nabídka ze strany subjektu LFA, který má ve svém předmětu činnosti dle stanov 'Činnosti vedoucí k posílení autonomie Celostátních ligových soutěží ve vztahu k Fotbalové asociaci České republiky' se dá nazývat různými slovy (ve finanční situaci FAČR i ultimátum), mezi něž ale slovo pomoc rozhodně nepatří," ohrazuje se Duba.

8:30 Valná hromada oficiálně začíná v hotelu Clarion v Praze v 10 hodin.

Daniel Křetínský současný stav českého fotbalu považuje za velmi napjatý. Majitel Sparty promluvil den před volbou šéfa českého kopané o schůzce s Romanem Berbrem. Kontroverznímu místopředsedovi FAČR doporučil, aby do vedení asociace už nekandidoval, to on ale s největší pravděpodobnosti neudělá. „Nové vedení by nemělo být zatížené stávajícím problémem ani spornou pověstí," naznačil Křetínský po čtvrteční schůzce majitelů klubů.