Morava zkusila vyšachovat Berbra. Mají můj respekt, vzkázal Tvrdík

Moravští zástupci měli přijít s podmínkou, že umožní Malíkovo zvolení, pokud „obětují“ místopředsedu Romana Berbra. Na to, aby z voleb odstoupil kontroverzní funkcionář, ale česká komora nekývla. „Můj respekt k moravským delegátům,“ napsal na Twitter šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, který podporoval druhého kandidáta Petra Fouska.

Dusno však bylo ve vysočanském hotelu Clarion už od rána. A nejen kvůli tomu, že celý pátek v Praze pořádně pralo sluníčko. Delegát Ladislav Vilímek z divizního Elseremo Brumov hned po zahájení jednání navrhl neschválení programu zasedání, což by znamenalo konec valné hromady a nezvolení předsedy.

To při hlasování neprošlo, naopak problém mělo 19 profesionálních klubů, jejichž zástupci neměli vyřízené členství ve FAČR, čímž jim hrozilo vyloučení z hlasování. Valná hromada tak byla přerušena a zmínění zástupci si dodatečně vyplňovali členství. Byl mezi nimi i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Po prvním kole volby odpadl jeden kandidát. Libor Duba obdržel pouhé tři hlasy, v moravské komoře nedostal ani hlas. Moravští zástupci se totiž už od prvního kola sešikovali za Petrem Fouskem, naopak čeští zástupci jednoznačně preferovali Martina Malíka.

Vznikla patová situace, protože vítězný kandidát potřeboval v prvních dvou kolech volby získat nadpoloviční většinu v české i moravské komoře. Před třetím kolem se začalo horečně vyjednávat, sešli se zástupci Ligové asociace klubů, české a moravské komory.

„Morava navrhla podporu Malíka za nekandidaturu Berbra. Čeští vyjednavači to odmítli. Můj respekt k moravským delegátům,“ napsal na Twitter šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, což se shoduje s informacemi iSport.cz. Ten už před valnou hromadou jasně deklaroval, že jeho kandidátem je Petr Fousek.

Čeští vyjednavači pak tlačili na umožnění zvolení Malíka, kterému na Moravě scházelo sedm hlasů. Nutnost zvolení předsedy argumentovali požadavky od sponzorů a UEFA, která údajně garantuje finanční pomoc v krizi právě při zvolení nového vedení.

Jenže moravská komora na dohodu nepřistoupila. „Chceme podpořit úsilí moravských volitelů. Budeme chtít lépe definovat účel našich prostředků, ale kvůli nim zůstaneme partnerem. Věříme jim,“ dodal Tvrdík a připomněl, že čínská firma CEFC, kterou zastupuje, podmínila svou stávající podporu reprezentaci (22 milionů ročně) nezvolením Romana Berbra do výkonného výboru.

Fotbal nevyslal pozitivní signál, tvrdí Malík

Právě stávající místopředseda FAČR, který má rozhodující vliv na českou komoru, je jedním z poražených. Prosazoval zvolení Martina Malíka a to se mu nepodařilo. Ten sice měl i ve třetím kole výrazně víc hlasů (124:71), jenže na Moravě potřebných 25 hlasů nezískal.

„Signál, který fotbal vyslal, není příliš pozitivní. Komerční partneři očekávali, že z výkonného výboru vzejde předseda asociace, totéž očekávala UEFA. Finanční prostředky, které od ní potřebujeme jako pomocnou půjčku na dobu, než nám od státu přijdou dotace, podmínila tím, že bude zvoleno nové vedení,“ prohlásil po skončení voleb Martin Malík.

Odmítl ale, že doplatil na moravskou vzpouru proti Romanu Berbrovi. „Takhle to nevnímám. Zabýval jsem se spíš tím, jestli nebylo něco špatně ode mě k moravské komoře. V tuto chvíli neznám důvod, proč se takhle rozhodla,“ dodal Malík.

Pod velkým tlakem byl i Petr Fousek, na jehož stranu se přiklonili moravští delegáti. „Neříkal bych tomu tlak, ale padaly legitimní dotazy zejména mezi druhým a třetím kolem,“ řekl druhý kandidát.

Nakonec došlo pouze na jediný jasný výstup – valná hromada do konce roku sejde znovu a nového lídra zkusí zvolit na druhý pokus. „Předtím bude potřeba zintenzivnit dialog mezi profesionálním a regionálním fotbalem v Čechách a na Moravě. To, co zmiňoval pan Křetínský (majitel Sparty), aby tady došlo k hlubší a intenzivnější diskuzi o jménech a postech a i o některých programových věcech. Tři týdny, které jsme na to měli před volbami, je příliš málo,“ uvedl Fousek.

480p 360p 240p REKLAMA Malík: Partneři očekávali, že z valné hromady předseda vzejde. Tohle je špatně • VIDEO iSport TV

480p 360p 240p REKLAMA Fousek: Není to tragédie, ukazuje to na handicapy, se kterými se fotbal nevyrovnal • VIDEO iSport TV