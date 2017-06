Naděje pro Tvrdíka, ostuda pro Starku. Jak fotbal komentoval pat ve volbách?

Valná hromada nového šéfa neodhlasovala • FOTO: koláž iSport.cz Tři volební kola na páteční valné hromadě vítěze nepřinesla, český fotbal zůstává bez nového vedení. Je to dobře, nebo špatně? Různí se i reakce zainteresovaných osob. Předseda představenstva mistrovské Slavie Jaroslav Tvrdík, který prosazoval Petra Fouska, ocenil moravskou komoru, která se postavila Romanu Berbrovi a nezvolila Martina Malíka. Dlouholetý příbramský šéf Jaroslav Starka si po patových volbách nebral servítky a prohlásil, že nezvolení předsedy je ostuda. Jaké jsou další reakce?

Martin Malík, kandidát na předsedu FAČR 480p 360p 240p REKLAMA Malík: Partneři očekávali, že z valné hromady předseda vzejde. Tohle je špatně • VIDEO iSport TV „Pro český fotbal to není dobře, není to výsledek, který jsme si přáli. Signál, který fotbal vyslal, není moc pozitivní. Budeme muset se všemi zúčastněnými stranami vstoupit do dalších jednání. Komerční partneři čekali, že z valné hromady vzejde předseda, totéž očekávala i UEFA. Některé finanční prostředky, které fotbal potřebuje na tu dobu, než obdržíme případné dotace ze strany ministerstva školství, podmínila UEFA tím, že bude zvoleno nové vedení. O těchto věcech se bude muset začít jednat. Nevnímám to jako vzpouru proti Romanu Berbrovi. Řešil jsem, jestli nebylo něco špatně na mé straně směrem k moravské komoře. Snažil jsem se dělat maximum a neznám důvod, proč se moravská komora rozhodla tak, jak se rozhodla.“

Petr Fousek, kandidát na předsedu FAČR 480p 360p 240p REKLAMA Fousek: Není to tragédie, ukazuje to na handicapy, se kterými se fotbal nevyrovnal • VIDEO iSport TV „Není to optimální výsledek, protože z celé řady důvodů by bylo lepší mít předsedu. Ale nepovažuji to za tragédii, protože to ukazuje na některé handicapy, se kterými se český fotbal za krátkou dobu úplně nevyrovnal. Není ničí vina, že se předseda nezvolil. Není to tak, že by někdo něco zkazil. Je to legitimní postoj zástupců, kteří sledovali své vize a cíle a měli své kandidáty. Nevidím to jako boj mezi Čechy a Moravou, já měl některé podporovatele z Čech a pan Malík zas na Moravě.“

Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie Šéf představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík přišel na galavečer ePojisteni.cz ligy sám • Foto Mária Rušinová (Czech News Center) „Morava navrhla podporu Malíka za nekandidaturu Berbra. Čeští vyjednavači odmítli. Můj respekt k moravským delegátům. Chceme (jako čínská firma CEFC) podpořit úsilí moravských volitelů. Budeme chtít lépe definovat účel našich prostředků, ale kvůli nim zůstaneme partnerem. Věříme jim. Pane Malíku, prosím, přestaňte lhát. Fotbal by poškodila volba Vaše a Vašeho místopředsedy Berbra. Pan Malík je šéf STESu. Je smutné, že mu nedochází, o kolik prostředků dnes český fotbal díky Moravě nepřišel. Morava dala sponzorům naději.“

Jaroslav Starka Šéf příbramského klubu Jaroslav Starka na valné hromadě FAČR • Foto Pavel Mazáč (Sport) „Je to ostuda. Není správně, že nemáme předsedu, a je to věc moravských delegátů, že to dopadlo patovou situací. Na druhou stranu je to demokratická volba, každého svědomí. V době, ve které se nacházíme, a ne úplně vlastní vinou, český stát evidentně vůbec nefandí sportu, je potřeba mít svého předsedu. Ve fotbale jsem třicet let, takže o tom něco vím. Dvoukomorový systém, který tenkrát vymyslel pan Chvalovský, už tady dávno neměl být. Chápal bych ještě, kdyby se vytvořilo 4. volební kolo, ve kterém by rozhodla nadpoloviční většina všech přítomných delegátů napříč oběma komorami. Roman Berbr je kluk, který pracuje ve fotbale strašně dlouho a svou práci umí. Samozřejmě, že spousta lidí ho kvůli tomu nemá ráda, ale to je věc názoru. Ne s každým si rozumíte. Roman je však pracovitý, pro fotbal udělal spoustu věcí a převážně dobrých. A když říkáte, že volby umí, tak ta volba dopadla v Čechách, jak měla. Akorát delegáti z Moravy se "šprajcli". Proč to udělali, to vám musí říct oni.“

Tomáš Syrovátka, zástupce generálního ředitele pro marketing, obchod a komunikaci ve Slavii Tomáš Syrovátka • Foto Barbora Reichová / Sport „Jsem hrdý na Jaroslava Tvrdíka. Neuhnul nesmírnému tlaku a bojoval proti zlu. A (zatím) dokazuje nemožné. Jeho příběh je pro mě životním poučením.“ Jsem hrdy na @JaroslavTvrdik Neuhnul nesmirnemu tlaku a bojoval proti zlu.A (zatim) dokazuje nemozne.Jeho pribeh je pro me zivotnim poucenim — Tomáš Syrovátka (@tomassyrovatka) June 2, 2017

Kateřina Valachová, odstupující ministryně školství Kateřina Valachová fotbalu uvolnila cestu k dotacím • Foto Dominik Bakeš (Sport) „FAČR si předsedu nezvolila. Je to špatná zpráva, promarněná šance na změnu a nový start.“

Roman Berbr, místopředseda FAČR 480p 360p 240p REKLAMA Berbr: Už jsem si chtěl odpočinout a odejít, ale invektivy mě nastartovaly • VIDEO iSport TV „Měl jsem v plánu si odpočinout. Ale některé invektivy, které na mě přišly, mě spíš nastartovaly. Kdyby prošel předseda (Malík), chtěl jsem oznámit, že budu dělat jen zkrácený mandát. Dá se říct, že mě odpůrci vyhecovali. Pana Tvrdíka neznám, nejednal jsem s ním. Budu se chovat elementárně slušně, takže nevím. Po dnešku dokážu představit úplně všechno. Jsem ochotný usednout za stůl s každým, kdo mě neuráží. Když to bude mít logiku, jsem schopen všeho.“