Proč se Morava vzbouřila Berbrovi? Naštvalo ji vyloučení Olomouce a spol.

Třeba to byl jenom detail, ale možná také zásadní svár, který stál Martina Malíka místo fotbalového předsedy. O čem je řeč? O hlasování, kterým česká komora zakázala třem moravským klubům hlasovat na páteční valné hromadě. Hlasování skončilo patem, předsedou FAČR tak zůstává do dalších mimořádných voleb Miroslav Pelta, který je však ve vazební nemocnici v Brně.

Potopili jste nás, tak tady to máte zpátky. Moravská komora valné hromady FAČR se prý naštvala, že ji čeští delegáti podrazili, a tak zablokovala volby. Když se Čechy omluvily, už bylo pozdě. A tak jednání skončilo patem, který má rozseknout až mimořádná valná hromada.

„Byla to chyba, omlouváme se. Ale už se stalo, nejde to vzít zpátky.“ To mělo zaznít, když se před třetím kolem volby předsedy setkali zástupci české (Miroslav Liba, Jan Jílek) a moravské strany (Pavel Blaha, Marek Hájek).

Šlo o opožděnou dohru situace, kterou začaly páteční volby. Tehdy se zjistilo, že hned devatenáct klubů první a druhé ligy nesplňuje požadavek aktivní účasti.

Stanovy říkají následující: „Jako delegát valné hromady nebude připuštěn zástupce klubu (…), jehož statutární nebo kontrolní orgán nebude složen bezvýjimečně z členů Asociace.“

Tento bod ošetřují stanovy proto, aby se nestalo, že se klubový činovník vyhne postihu disciplinární komise za svůj případný přečin proto, že není členem asociace.

Mimochodem, předseda legislativně právního oddělení asociace Jan Pauly kluby (ovšem možná nikoli všechny) na tuto povinnost den předem upozorňoval.

Všech devatenáct klubů dostalo šanci, aby svou chybu napravily. Měly se registrovat přes elektronický portál a zaplatit příspěvek. Jenže Olomouc (hned dvakrát, protože její béčko hraje druhou ligu), Ostrava a Frýdek-Místek to nestihly ve stanoveném termínu.

Valná hromada hlasovala, zda těmto čtyřem delegátům přesto umožní hlasovat. Na Moravě nebyl problém, jenže Čechy se postavily silnou většinou proti.

Profesor Berbr vyučuje

„Profesor Berbr vyučuje,“ komentoval to jeden z delegátů. Samotný kontroverzní český místopředseda Roman Berbr odmítl, že by celá akce byla v jeho režii. „Členství nebyl můj výmysl, pozor na to. Dodržovaly se jen stanovy,“ prohlásil.

Je vcelku jedno, zda to je pravda. Podstatné je, co to udělalo s Moravou. Nesjednotilo ji to v odporu? „To nevím, to je spíš otázka na pana Zlámala,“ předal Berbr slovo dalšímu moravskému místopředsedovi.

Ten význam tohoto aktu moci potvrdil. „Něco na tom bude. Je to můj úsudek. Když jsem viděl Stanislava Kalába, jak je rozčilený…“ zmínil Zlámal předsedu Krajského fotbalového svazu Olomouc.

Moravský vztek potvrzují i další tři delegáti, byť anonymně. „Hrálo to velkou roli. Morava byla připravená dát hlas Malíkovi, možná by byl dokonce zvolen hned v prvním kole. Tohle je přesvědčilo, že tu facku vrátí.“

„Morava i kvůli tomu zaparkovala autobus na brankové čáře a nedalo se s tím pohnout.“ „Berbr si tu jámu vykopal a pak do ní spadnul.“

Přesto se česká strana v rámci dohodovacího řízení snažila tu moravskou přesvědčit, aby našla potřebných sedm hlasů a Malíka provolila. „Zkuste se dohodnout, zkuste se dohodnout,“ vyzýval Berbr zástupce české strany.

Morava přišla s návrhem, aby právě Berbr odstoupil, ale údajně sama tento nápad smetla ze stolu s vědomím, že je zcela nereálný. Neprošla ani varianta, že by Čechy zvolily Fouska, protože tomu chybělo k vítězství dvacet pět českých hlasů.

Pak se česká strana, to už včetně předsedy Ligové fotbalové asociace Dušana Svobody, snažila moravskou přesvědčit, že v případě patu bude průšvih směrem k ministerstvu, i UEFA.

K dohodě ale nedošlo. Proto budou další volby.

