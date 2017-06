Olomouc po valné hromadě naráží na Berbra: Chytrák se přepočítal

Co se přesně stalo?

Sigma Olomouc byla jedním z osmnácti profesionálních klubů na Valné hromadě FAČR, které nesplnily podmínku nových stanov, aby všichni její členové statutárního a kontrolního orgánu byli bezpodmínečně členy FAČR. Proto uposlechla výzvu a elektronicky členství okamžitě zaplatila, jenže ani potom jí nebyla dovolena aktivní účast (spolu s Baníkem), protože tomu česká komora pod vedením Romana Berbra osmdesáti hlasy zabránila.

„Naši ‚neúčast‘ nepovažujeme za naši ostudu, ale za ostudu těch, kteří ve své zaslepenosti udělali tento nesmyslný, účelový a protiprávní krok, který nakonec nejenže nic nepřinesl, ale ve výsledku ukázal, jak se ‚chytrák‘ může snadno přepočítat… Na výsledek valné hromady to mělo paradoxně větší vliv, než se dalo čekat,“ napsala Sigma v prohlášení, přičemž za chytráka v uvozovkách považuje pravděpodobně právě Berbra.

„Větším vlivem“ je myšleno to, že nepřipuštění Sigmy a Baníku nečekaně spojilo moravské delegáty. A přestože na valnou hromadu podle informací iSport.cz někteří z nich mířili s tím, že odevzdají svůj hlas Martinu Malíkovu, rozhodli se nakonec pro Petra Fouska. Právě kvůli tomu, jak česká komora, která Malíka většinově podporovala, zametla s moravskými kluby.

„Naše formální neúčast i díky kolegiální reakci zejména moravských delegátů nezabránila naší účasti faktické, včetně možnosti prezentovat postoje SK Sigma alespoň v rámci moravské komory delegátů. Sigma se zcela otevřeně postavila za tolik potřebné změny ve FAČR a nenechala se ani ‚přesvědčit‘ ani zastrašit,“ pokračuje vedení Olomouce. „Nyní se sejde představenstvo klubu, které rozhodne o reakci na poškození našich práv člena FAČR včetně možného předložení této sporné záležitosti soudu.“

Sigma vyslovila nesouhlas i s tím, aby členství ve FAČR bylo pro členy představenstev klubů a jejich dozorčích rad povinností. Zároveň se domnívá, že pokud by FAČR skutečně záleželo na doslovném naplnění tohoto ustanovení, upozornila by všechny kluby ještě před valnou hromadou. „A to se nestalo,“ tvrdí Sigma. Jak zjistil iSport.cz, na vznik případného problému byly upozorněny s denním předstihem pouze některé kluby.

FAČR připravuje k této věci obsáhlé stanovisko.

