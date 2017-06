Na FAČR se propouští, končí devět lidí. Co šéf sudích Listkiewicz?

Celý sport, nejenom fotbal, čeká, zda ministerstvo pustí slíbené peníze z Programu V. Ty měly pokrýt výdaje na provoz asociací. Protože se tak zatím neděje, přicházejí škrty.

Už koncem května schválil výkonný výbor na návrh generálního sekretáře Rudolfa Řepky bod s názvem Návrh změn organizační struktury FAČR a zeštíhlení sekretariátu FAČR. Co to znamená?

„FAČR se rozhodla kvůli nutným úsporným opatřením ukončit v průběhu období červen-srpen 2017 spolupráci s devíti fyzickými osobami. Jejich konkrétní jména sdělovat nebude, protože k tomu nemá jejich svolení. Z důvodu současné katastrofální finanční situace ve sportu v Česku je velmi pravděpodobné, že bude asociace nucena přistoupit k dalším opatřením v rámci personálních změn, a to již na nadcházejícím zasedání VV FAČR, které proběhne 27. června 2017.“

Krácení se dotýká osob z úseku financí, žen, ale také například ze skladu. Ze známějších pak Martina Syneckého, bezpečnostního manažera asociace. Marcel Chládek, generální manažer fotbalových reprezentací a akademií, své působení na FAČR ukončil ke konci května sám. „Pochopil současnou situaci...,“ podotkl k tomu zdroj z asociace.

Polský předseda nabízí snížení vlastního platu

Šetření je v plánu i nadále a největším jménem, o kterém bude řeč, je předseda komise rozhodčích Michal Listkiewicz. Ten pobírá na poměry asociace vysoký plat, mluví se o sto až sto padesáti tisících korun měsíčně. A k poslednímu červnu mu končí smlouva.

Jenže jeho případný vyhazov by znamenal politickou rozbušku: komise rozhodčích je mimořádně citlivé téma a osoba jejího příštího šéfa se bude brát za ukazatel, jestli se vrací staré pořádky. Listkiewicze totiž prosadil Miroslav Pelta přes nesouhlas Romana Berbra.

Pro ligové kluby je setrvání polského předsedy zásadní, on sám prý nabízí snížení vlastního platu až na polovinu. Ovšem Pelta už předsedou není, asociaci fakticky vede Berbr a finanční argument může mít svou váhu. Varianta, že by předsedu zaplatily ligové kluby, je z principu neprůchozí.

Na veřejnosti už se objevilo jméno Martina Wilczeka, stávajícího asistenta, který by mohl Listkiewicze nahradit. To by byl odklon Berbrovým směrem. Dříve se mělo za to, že vládu převezme dosavadní místopředseda komise Petr Mlsna, tomu však prý ublížily kandidatura do výkonného výboru a zákulisní příklon ke Slavii.

Jasněji nebo jasno bude patrně 27. června, kdy zasedá desetičlenný výkonný výbor. Jen on má právo rozhodnout. Pokud bude pokračovat stávající komise, už má prý nachystány změny na listině sudích. Mluví se o doplnění deseti novými arbitry, ale také o sedmi odchodech.

