Dojetí, hvězdy repre i 42 gólů. Fotbalisté s futsalisty podpořili maséra s ALS

"Bylo to krásné, jsem z toho dojatý. Samozřejmě je těžké, že se to děje kvůli mé nemoci, ale zas jsem si nikdy nepomyslel, že by se fotbalisté s futsalisty potkali na jednom hřišti. Je to úplně neuvěřitelné a vidím kolem sebe spoustu lásky," řekl novinářům Mikuláš. "Ta láska mi dává sílu bojovat. Nebojte se ukazovat lásku lidem, které máte rádi," prohlásil.

Velmi emotivní byl už úvod zápasu, kdy zaplněná chomutovská hala tleskala ve stoje Mikulášovi, jeho přítelkyni a dětem a následně hrála česká hymna. "Ještě teď se z toho nedokážu nadechnout a celý se třesu, jak to bylo krásné," uvedl masér obou reprezentačních výběrů.

Následně na palubovku vtrhli nejlepší čeští futsalisté v čele s bratry Marešovými a proti nim nastoupili fotbalisté, kteří v sobotu hráli kvalifikační utkání v Norsku včetně Theodora Gebre Selassieho, Michaela Krmenčíka, Milana Škody, Marka Suchého či Jana Kopice, který byl nakonec se sedmi góly nejlepším střelcem zápasu.

Postupně se přestalo bránit a hráči bavili diváky pohlednými akcemi. Především futsalisté ukazovali, jak je míč dokonale poslouchá. Fotbalisté s výrazně menším míčem ze začátku trochu bojovali, ale postupně si zvykli a předvedli své umění.

"Je to úplně jiný sport. Když jsem viděl ten mrňavý balonek, tak jsem si říkal, že si z nás kluci dělají srandu, že to je jen nějaký vtípek. Ale pak jsme s ním opravdu hráli," řekl nejlepší ligový střelec Milan Škoda.

Do druhé půle šel do branky a do hry pustil slávistického spoluhráče Jiřího Pavlenku. "Vždy byl můj sen chytat. Doufám, že jednou zažiju to, že budeme mít vystřídané všechny tři hráče a zraní se brankář a já tam půjdu místo něj. Tady jsem si to chtěl zkusit, ale moc to nešlo. Pořád jsem to dostával mezi nohy," stěžoval si Škoda.

"Je to jiný sport a víme, že kdyby futsalisté do toho dali všechno, tak nás roztočí jak kolotoč," připustil Pavlenka. Futsalisté však své fotbalové kolegy šetřili a zápas skončil divokou remízou.

Akcí se povedlo vybrat desetitisíce korun, které poputují na transparentní účet Mikuláše a poslouží na bezbariérovou úpravu bydlení pro případ, že se nemoc v budoucnu zhorší. Dražily se i dresy, které reprezentanti věnovali. Například kouč fotbalistů Karel Jarolím vydražil rukavice gólmanské jedničky národního týmu Tomáše Vaclíka.

Fotbalisté a futsalisté však přispěli i mimo hřiště. "Ve Slavii jsme vybrali s klukama asi 70 tisíc. V reprezentaci také vybíráme poměrně značnou částku, abychom Vláďovi pomohli," prozradil Pavlenka. Konkrétní částku nechtěli reprezentanti prozradit, údajně však pomáhají Mikulášovi splatit hypotéku.

"Jsem z akce nadšený a vděčný všem klukům z obou reprezentací. Není snadné kluky z fotbalového áčka dostat na jedno místo, protože 360 dní v roce jsou někde pryč a těch pět dní chtějí věnovat svým rodinám. Patří jim obrovský dík, že tuhle akci podpořili," řekl jeden z hlavních organizátorů akce a reprezentační kouč futsalistů Tomáš Neumann. "Tímto zápasem to ale nekončí a budeme připravovat další akce. Třeba dáme za rok odvetu na velkém hřišti," dodal.

Charitativní utkání národních týmů:

Fotbal "A" - Futsal "A" 21:21 (6:9)

Branky: 7x Kopic, 4x Krmenčík, 4x Gebre Selassie, 2x Suchý, 2x Pavlenka, 2x Pospíšil - 6x Koudelka, 3x Rodek, 2x Seidler, 2x Kovacs, 2x Hrubý, Míča, Novotný, Vahala, M. Mareš, Holý, Vnuk.