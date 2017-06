MŮJ PRVNÍ GÓL a brankář Maier: od malíře pokojů ke stříbru z EURO

Vychytal padesát ligových nul v Liberci a dalších padesát a více v Rapidu Vídeň. „Vážím si toho, že i když jsem do ligy naskočil ve 28 letech, dosáhl jsem na tuhle metu,“ hrdě hlásí Ladislav Maier, jenž se vypracoval až do reprezentace a zažil atmosféru stříbrného EURO 1996 i toho v roce 2000. „Můžu poděkovat za rozdělení republiky, měl jsem potom větší šanci se s nějakým mužstvem dostat do ligy. Jet na EURO 1996 byl nečekaný bonus.“