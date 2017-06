Prvním místopředsedou FAČR je sice Zdeněk Zlámal, ale Roman Berbr ve své kanceláři nenechá nikoho na pochybách, jak to je. „Svaz řídí tři lidi, je to Berbr, generální sekretář Rudolf Řepka a Martin Malík za STES. Každé ráno se tady setkáváme a říkáme si, jak to bude,“ popisuje rozložení sil v rozhovoru pro iSport TV.

720p 360p <p>Český fotbal je bez šéfa, fotbalové asociaci kvůli dvoukomorovému systému hrozí problémy od UEFA, po kauze Miroslava Pelty jsou v ohrožení finanční toky… V téhle situaci fakticky vládne fotbalovému hnutí kontroverzní funkcionář Roman Berbr. Ve velkém rozhovoru pro deník Sport ovšem tvrdí, že poté, co si najde nástupce, chce svou funkci opustit.</p> REKLAMA Berbr: Dělat předsedu je strašidelná práce. Chci najít nástupce a skončit • VIDEO iSport TV

Ambice šéfovat FAČR jako předseda, prý ale Berbr nemá. „Je to strašidelná práce a nikdy bych předsedu dělat nechtěl,“ odmítá rezolutně. Po Valné hromadě FAČR, která náhradu za odstoupivšího Miroslava Peltu nezvolila, je podle Berbra nutné odstranit dvoukomorový systém, za který asociaci kritizuje i UEFA.

Česká komora, kterou fakticky ovládá, je podle něho stabilizovaná. „Je to totální anachronismus a budeme UEFA nápomocní v tom, aby se to zrušilo. My nebereme Moravě žádné místo na řízení Moravy, ale jsme jednoznačně jednotní v tom, že předseda se prostě musí zvolit v posledním kole,“ uvedl Berbr.

Funkcionář, kterého mnozí považují za největší zlo českého fotbalu, se prý plánuje ze své pozice stáhnout. „V současné době je česká komora velmi silná a budeme ji držet v tomto složení, ale před koncem mého čtyřletého mandátu bych chtěl odejít a posunout za sebe člověka, který převezme moji roli.“

Kdo by ho mohl nahradit? Podívejte se na VIDEO!

První díl velkého rozhovoru s Romanem Berbrem, kde mluví o kauzách spojovaných s jeho jménem nebo bývalém šéfovi FAČR Miroslavu Peltovi, najdete v pondělním deníku Sport!

720p 480p 360p 240p <p>Místopředseda FAČR Roman Berbr zmínil během tiskové konference i svoji partnerku a členku komise rozhodčích FIFA Dagmar Damkovou. Nazval ji neobvyklým výrazem - polomanželkou.</p> REKLAMA

FAČR neměla peníze na Listkiewicze, Fortuna přispěje. Bere 120 tisíc

Olomouc po valné hromadě naráží na Berbra: Chytrák se přepočítal