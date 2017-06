Střelce Beauguela k penaltě přemluvili. Za Páníka budu bojovat, tvrdil hrdina

Proč jste nechtěl jít na druhou penaltu?

„Nebyl jsem to já. Před penaltovým rozstřelem jsem říkal, že nemůžu jít. Ale kluci mi řekli: Bogy, běž střílet. Tak jsem šel, dal gól a vyhráli jsme.“

Jak na vás zapůsobila obnovená tradice Superpoháru?

„Pro nás to byl první zápas, teprve v pondělí jsme začali trénovat. Je důležité, že jsme hned dokázali vyhrát. Pomůže nám to v přípravě na Evropskou ligu. Dodá nám to mentální sílu.“

Jak na vás zapůsobil Slovan?

„Hodně mě překvapil, bavil jsem se o něm s kamarádem Jakubem Marešem. V první půli byl Slovan lepší. Hlavně ten jejich hráč s číslem 10 (Soumah) byl fakt výborný. V Evropské lize nás čekají podobní soupeři.“

Proč jste to pořádně rozbalili až po půli?

„Bylo hodně horko, fyzicky to bylo náročné. Nejsme na tom ještě kondičně stoprocentně. V poločase nám kouč řekl, ať začneme bojovat. Jsem velmi hrdý na své spoluhráče, kteří mi umožnili dát ty góly. Nehrál jsem dnes dobře, byl jsem unavený.“

Přesto jste v letní pauze evidentně zapracoval na kondici.

„Ano. Byl jsem doma ve Francii a připravoval jsem se. Chci mít lepší sezonu než tu předchozí. Na jaře jsem dal jenom dva góly a pak jsem se zranil. Chci být schopen hrát každý zápas na sto procent a splatit důvěru, kterou mi kouč dává. Samozřejmě jsem rád, že pan Páník zůstal u týmu. Když jsem ukončil kontrakt v Dukle, on mi zavolal a řekl, že mě jednoznačně chce. Je to velmi kvalitní kouč, mám z něj dobrý pocit. Budu za něj bojovat. Doufám, že tady bude dlouho.“

Potřebuje Zlín další posily?

„Ještě je čas přivést nové hráče. Někteří už přišli. Takový Džafič je pro útočníky velmi cenný, může hrát v sezoně důležitou roli. Čeká nás složitý rok. Musíme jít krok po kroku.“

