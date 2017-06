Listkiewicz zůstává, komise rozhodčích pokračuje ve stejném složení

Michal Listkiewicz se nevrací do Polska, nadále povede české sudí. To samé platí také pro celou komisi rozhodčích, která pokračuje ve stejném složení. Rozhodl o tom výkonný výbor fotbalové asociace. Ke změnám však dochází na listině rozhodčích, na kterou se vrací například Ondřej Lerch.

Výbor rovněž rozhodl, že v důsledku dotační krize dojde k ponížení rozpočtu asociace o 20 procent, což si mimo jiné vyžádá propuštění dalších šesti zaměstnanců. Už dříve muselo odejít devět pracovníků FAČR.

"Situace ve sportu je napjatá, až tragická," řekl generální sekretář FAČR Rudolf Řepka. Fotbal s dalšími významnými svazy odmítl přihlásit se do prvního kola nově vyhlášeného dotačního programu V ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. "Druhé kolo výzvy už je ale mnohem lépe vykomunikováno a do něj se hodláme přihlásit. Doufáme, že finance pak přijdou co nejdříve," dodal.

Na počátku současné krize bylo vyšetřování FAČR kvůli dotacím z MŠMT. Fotbalová asociace v reakci na to rozhodla o vytvoření transparentního účtu, na kterém bude spravovat finance z programu V. "Jakmile peníze obdržíme, chceme se s veřejností podělit o to, jak s financemi nakládáme a jak je distribuujeme. Chceme vše dělat transparentně," sdělil Řepka.

Výbor kvůli zvýšení transparentnosti schválil úpravu jednacího řádu tak, aby v budoucnu měli možnost navštěvovat jednání výkonného výboru zástupci velkých sponzorů, a také otevře jednání kontrolní a revizní komise pro zástupce ministerstva školství. "Vnímáme, že partneři dávají peníze do fotbalového hnutí, takže mají právo na informace," dodal Řepka.

Schválen byl i balík novelizací, mimo jiné úprava disciplinárního řádu, která umožní dodatečně trestat hráče za simulování pokutou či zákazem startu až na dva zápasy.

Asociace dnes také podepsala memorandum "Velká fotbalová rodina" o spolupráci s Ligovou fotbalovou asociací, Hráčskou fotbalovou unií (HFU), Asociací fotbalových agentů a Unií fotbalových trenérů a dalšími subjekty. Klade si za cíl sjednotit všechny skupiny.

V rámci memoranda asociace nabídla Hráčské unii, že jejím zástupcům bude přednostně nabízeno místo v etické komisi, které svou rezignací uvolnil Zdeněk Grygera. Jeho místo zaujme člen výboru HFU a bývalý reprezentant Milan Fukal.