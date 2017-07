GALERIE: Nové dresy? Juventus do žluta, Bayern má retro, United knoflíky

Co je pro fotbalového fanouška nejdůležitější během letní pauzy kromě nových posil? Klubový trikot! Do nové sezony jedině v novém. Není možné, aby hráči nastupovali v ohraných dresech. A tak se celky činí. Domácí i venkovní uniformy zveřejnily Real Madrid, Barcelona či Chelsea. Například Bayern vsadil u venkovní varianty na retro z dávných časů, United zase na dva knoflíky u límečku a Juventus se po několika letech při zápasech mimo Turín zabarví do žluta. Na dresy předních evropských klubů se podívejte v galerii.