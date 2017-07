Kadlec o předčasné slávě: Ve Spartě od šestnácti? Stouplo mi to do hlavy

Václav Kadlec v České uličce: Hrát za Spartu od šestnácti? Stouplo mi to do hlavy

Kadlec, odchovanec Bohemians 1905, nastoupil poprvé za Spartu už v šestnácti letech. V jedenáctém kole sezony 2008/09, jen pár měsíců po přestupu z Ďolíčku. Jak sám přiznává, fakt, že už v tak mladém věku nastupoval za A tým Sparty mu stoupl ho hlavy.

„V šestnácti, sedmnácti letech jsem hrál víceméně každý zápas, to nikdo nečekal. Někdo to zvládne, já jsem to úplně nezvládl,“ komentoval v pořadu Česká ulička Michala Hrdličky, který vysílá DIGI Sport. „Určitě se to neprojevilo tak, že bych chodil někde po diskotékách nebo tak, ale měl jsem nos nahoru. Kupoval jsem si drahé oblečení, dával jsem to znát. Bylo to asi brzo,“ přiznal útočník letenských zpětně.

Právě Kadlecův šatník je témátem, na které při jeho osobě často přichází řeč. „Já se rád hezky oblékám, starám se o to, jak vypadám, myslím si, že to k tomu patří,“ řekl v rozhovoru.

Pětadvacetiletého útočníka ale tíží především sportovní neúspěchy Sparty. Ta skončila v uplynulé sezoně na třetím místě. Kadlec za tím vidí hlavně rozsáhlou marodku. „Špatně bylo mnoho věcí. Základ pro nás byl, že jsme celou sezonu odehráli v jedenácti lidech, mnoho hráčů, kteří mají kvalitu na to, aby Spartu pozvedli, bylo zraněných,“ vypíchl hlavní důvod neúspěchu letenských.

Václav Kadlec slavil se Spartou dva tituly, v letech 2010 a 2014. A to je podle něj málo. „Jsem dohromady osm let ve Spartě a udělal jsem dva tituly. Za té éry v devadesátých letech bych jich měl sedm. Bohužel to tak není. Štve mě to, ale nedá se nic dělat,“ dodal útočník letenského týmu.

